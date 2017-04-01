الاشغال الشاقة عشرين عاما لشاب قتل آخر من اجل كلاب

الاصلاح نيوز-

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع عشريني بالاشغال الشاقة عشرين عاما لقيامه بقتل شاب من اجل كلاب ادعى القاتل ان المغدور سرقها من منزله الكائن في مخيم جرش.

يشار ان ظاهرة «اقتناء الكلاب» في الأردن لم تعد مقتصرة على أغراض الحراسة والتدريب العسكري، كما هو الحال في الأعوام الماضية، إذ بدأت مؤخرا عائلات في إنفاق أموالها من أجل الحصول على كلاب مدربة، تتجاوز مهمتها الجلوس في المنزل.

وفي التفاصيل فان خلافا نشب بين القاتل والمقتول حول اقتناء القاتل لكلبين حيث ادعى ان المغدور قام بسرقة كلابه مما اثار الخلاف بينهم .

ونتيجة لتطور الخلافات بينهما من اجل الكلبين حضر المتهم لمنزل المغدور القريب من منزله حيث تعاركا معا وحاول شباب فض الخلاف والفصل بينهم الا ان المتهم اطلق رصاصة من مسدس كان بحوزته اردت المغدور قتيلا.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم جناية القتل العمد الا ان المحكمة وجدت ان الجريمة آنية وغير مخطط كما لم تجد دليل يثبت ان الجريمة مخطط لها مسبقا.

وقررت في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي ماجد الرفايعة تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة عشرين عاما .

ويشار ان القرار قابلا للطعن امام محكمة التمييز.