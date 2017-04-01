الأردنية» تنتخب اتحادها الطلابي الخميس الجامعة الأردنية

الاصلاح نيوز-

توقعت مصادر مراقبة ان تشهد عملية الترشيح لانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الاردنية، التي ستجري الخميس المقبل، انسحابات للمترشحين على مستوى القوائم.

في حين حسم تمثيل كليات واقسام بالتزكية، شملت» كلية الصيدلة (4) مقاعد، وقسم الموسيقى في كلية الفنون وقسم الفلسفة في كلية الاداب، بحسب عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الراوجفة الذي اوضح في تصريح صحفي ان اجمالي عدد المنسحبين من الترشح على مستوى الاقسام بلغ 29 مترشحا وعلى القوائم النسبية المغلقة على مستوى الكليات قائمتين وعلى القوائم على مستوى القائمة النسبية المغلقة للجامعة قائمة واحدة.

وبين انه حتى نهاية يوم الخميس بلغ اجمالي المترشحين على مستوى القوائم النسبية المغلقة بشقيها (الكليات والجامعة)، بالاضافة الى المترشحين على مستوى الافراد (549) طالبا، بينما كانوا قبل الانسحابات (559) طالبا، يتنافسون على (102) مقعد، منها (87) على مستوى الاقسام و(15) على مستوى الكليات.

وقال الدكتور الرواجفة ان اجمالي عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع في انتخابات الاتحاد من مختلف السنوات الدراسية (41020) طالبا وطالبة من مختلف الكليات.

إلا ان مصادر جامعية اوضحت ان انسحابات ستشهدها عملية الترشح خلال الاسبوع الحالي، إذ ان اخر موعد للانسحاب يوم الاربعاء المقبل.

وفي تفاصيل الترشيحات اوضح الدكتور الرواجفة ان هنالك ست قوائم مرشحة للتنافس على القوائم النسبية المغلقة على مستوى الجامعة ويتراوح عدد المترشحين فيها بين (9-15)، وان مجموع المترشحين ضمن هذه القوائم بشكل اجمالي يبلغ (70) طالبا، اذ منها يبلغ عدد المترشحين (9) مترشحين وهو الحد الادنى المطلوب وبعضها (15) مترشحا الحد الاعلى لعدد المترشحين في القائمة، بحسب تعليمات واسس الانتخابات.

اما القوائم المترشحة على مستوى الكليات، ففي كلية الطب والمخصص لها اربعة مقاعد هنالك اربع قوائم نسبية مغلقة وباجمالي عدد مترشحين (16) طالبا، اما كلية طب الاسنان المخصصة لها 3 مقاعد هنالك قائمتان بواقع (6) مرتشحين في كل منها 3 مترشحين.

اما كلية التمريض المخصص لها (3) مقاعد هنالك (3) قوائم تتنافس على تلك المقاعد بواقع (9) طلاب، اما كلية الحقوق المخصصة لها (3) مقاعد يتنافس عليها اربع قوائم بإجمالي عدد مترشحين( 12) طالبا، اما كلية التمريض المخصص لها (3) مقاعد يتنافس عليها اربع قوائمة بإجمالي عدد طلبة (12) طالبا. اما كلية الامير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية المخصص لها (3) مقاعد يتنافس عليها (4) مقاعد بجمالي عدد المترشحين (12) طالبا.

وتشترط التعليمات والاسس ان يكون الحد الادنى للقائمة النسبية المغلقة تسعة مرشحين والحد الاعلى خمسة عشر مرشحا ومن طلبة ست كليات على الاقل.

و بحسب تعليمات اتحاد الطلبة، ستكون على مستويين، الاول على مستوى الدائرة الانتخابية، التي تعرف بأنها « كل قسم اكاديمي وكل كلية لا يوجد فيها اقسام»، بحيث يكون لكل طالب اصوات بعدد مقاعد الدائرة.

اما المستوى الثاني، سيكون على مستوى الجامعة بعدد (15) مقعدا، بحيث تجري على اساس القائمة النسبية المغلقة، بحيث تتشكل كل قائمة من (9) مرشحين حدا ادنى من طلبة ست كليات على الاقل، ويكون لكل من اعضاء الهيئة العامة صوت واحد لاحدى القوائم.

وبدات عملية الدعاية الانتخابية الخميس الماضي، وتستمر حتى نهاية يوم الاربعاء المقبل، إذ بحسب الدكتور الرواجفة لم تسجل اي مخالفة حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي.

وتضمنت التعليمات اليات حساب المقاعد المخصصة لكل قائمة، بحيث تستبعد كل قائمة حصلت على أقل من (5%) من مجموع عدد المقترعين لجميع القوائم، في حين تحصل القائمة المؤهلة على نسبة من المقاعد تساوى نسبة الاصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد المقترعين للقوائم المؤهلة، وبحسب ترتيب اسماء المرشحين فيها.

وحول كيفية احتساب الكسور، يتم توزيع ما تبقى من المقاعد على القوائم المؤهلة، التي حصلت على أعلى الكسور تنازليا، وفي حال تساوي الكسور في أكثر من قائمة بعد توزيع المقاعد تجري اللجنة العليا القرعة بينها لاختيار القائمة الفائزة.

وبحسب التعليمات، يتكون مجلس اتحاد الطلبة من ممثلي الدوائر وممثلي القوائم النسبية المغلقة، إذ أعتبرت ان كل كلية لا تحتوي على اقساما اكاديمية وتمنح درجة البكالوريس دائرة انتخابية واحدة، وفي هذه الحالة يجب ان لا يقل تمثيلها عن (3) اعضاء، ويعد كل قسم اكاديمي يمنح درجة البكالوريس دائرة انتخابية واحدة لا يقل تمثيلها عن عضو واحد.

وينتخب الطلبة المسلجلون في كل دائرة انتخابية ممثليهم في المجلس، بحيث يُمثل كل (600) طالب في الدائرة الانتخابية بعضو واحد، ويقرب كل ما يساوي او يزيد عن (300) طالب بتمثيله بعضو اخر، في حين ينتخب طلبة الدراسات العليا ومن في حكمهم في الدوائر الانتخابية الخاصة باقسام وكليات التخصص الذي يدرسون، فيما تحدد اللجنة العليا للانتخابات الدوائر الانتخابية التي ينتخب فيها طلبة المركز التي تمنح الدرجات العلمية الخاصة بها.

اما الاقسام التي تمنح الدرجات العلمية العليا فقط، تضم الى اصغر قسم في الكلية من حيث عدد الطلبة.

«الرأي»