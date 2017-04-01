معجزة هندسية جديدة.. دبي من ناطحات السحاب إلى ناطحات الكواكب 

الاصلاح نيوز-

لو لم يكن لدبي تجارب سابقة مع الإعجاز الهندسي والمعماري لقلتم إن ما في هذا التقرير خرافات لا يمكن تصديقها، فدبي التي تضم أعلى أبراج العالم تتطلع اليوم للانتقال من ناطحات السحاب إلى ناطحات الكواكب، إذا صح التعبير.

فهذا التصميم هو لبرج أناليما الذي يعمل مصمموه في شركة ” كلاودس أركيتيكتشور أوفيس “، ليكون معلقًا بكويكب على ارتفاع 50 كيلومترًا فوق سطح البحر وذلك بواسطة حبال خارقة القوة، وستعمل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على تأمين الكويكب المطلوب عام 2021.

بينما سيكون أعلى جزء من جسم البرج من دون طول الحبال على ارتفاع 32 كيلو مترًا، وسيوضع هذا الكويكب في مدار متزامن مع الأرض بحيث يمكن للمقيمين في هذا البرج المعلق القيام برحلة يومية في نصفي الكرة الأرضية شمالًا وجنوبًا، وستصل سرعته إلى أكثر من 482 كيلو مترًا في الساعة خلال تجوله في الفضاء.

وسيعتمد في بناء البرج على مواد بمنتهى المتانة إضافة إلى كونها خفيفة الوزن مثل ألياف الكربون والألمنيوم.

أما الطاقة اللازمة فسيتم توفيرها من الألواح الشمسية التي سيتم زرعها في القسم الفضائي الأعلى من البرج بحيث تكون معرضة للشمس على مدار الساعة، في حين يتم تأمين المياه من خلال الأمطار وعملية تكثيف الغيوم.

وسيكون الاستخدام البشري بغرض السكن والأعمال محصورًا في القسم الذي يقرر فيه المصممون بالتعاون مع الخبراء أنه صالح ومناسب للطبيعة البشرية، بينما سيكون الجزء الأقرب للأرض عبارة عن محطة لنقل السلع والمؤونة والاحتياجات من الأرض إضافة إلى ضمها لمراكز تسوق وترفيه.

ويمكن من نقاط معينة استخدام المظلات للهبوط إلى الأرض في البلد الذي يكون البناء واقعًا في أجوائه أثناء عملية دورانه حول الأرض.

عزيزي المشاهد، إذا كنت تدخر لبناء بيت العمر، ننصحك بأن تنتظر قليلًا، فمن يدري قد يحالفك الحظ وتسكن قريبًا في ناطحات الكواكب بمدينة دبي.