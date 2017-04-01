هل تعود Samsung للقمة بعد طرح galaxy S8 ؟

الاصلاح نيوز-

رفعت شركة سامسونغ، اليوم الأربعاء، الستار عن هاتفها الرائد غلاكسي S8 الجديد، والذي سيكون على شركة “أبل” أن تدرسه عن كثب لتعرف كيف ستجري المنافسة الفترة المقبلة.

وسيكون هاتف S8 ضربة البداية من شركة سامسونغ للعام الحالي، وذلك بعد فترة عصيبة من المشكلات والحرائق بسبب غلاكسي نوت 7، لذلك كشفت جميع التوقعات أن S8 سيكون أفضل هاتف من سامسونغ على الإطلاق حتى الآن.

ويقدم هاتف سامسونغ لأول مرة مساعدها الذكي “بيكسباي”، الذي سيتيح للشركة الكورية أن تتنافس “أبل” بقوة مع مساعدتها “سيري”.

ويرجح الخبراء أن تتمكن سامسونغ بهاتفها الجديد من هز عرش أبل وتربعها على المركز الأول عالميًا في سوق الموبايل، خاصة أن هاتفيها أيفون 7 و7 بلس يعتبران الأفضل خلال العام الماضي.