“بلاك بيري” تخالف التوقعات وتحقق أرباحًا قدرها 193 مليون دولار

الاصلاح نيوز-

شهدت أرباح شركة “بلاك بيري” الكندية، ارتفاعًا كبيرًا لتُخالف بذلك جميع التوقعات التي ذهبت إلى تراجع شعبيتها وشهرتها.

وبحسب موقع “فينتشر بيت” التقني، فقد سجلت الشركة ارتفاعا في أرباحها بنسبة 12.2% خلال الربع الرابع من العام الحالي، حيث وصلت إلى 193 مليون دولار، كما استقبلت خلال نفس الفترة 3500 عميل جديد من قطاع الأعمال.

وأعلنت الشركة الكندية عن وقف تصنيع هواتفها الخاصة BlackBerry بعد أن باعت حق استخدام علامتها التجارية على الأجهزة المحمولة للشركة الصينية TCL.

وقررت “بلاك بيري” التركز فقط على تطوير البرمجيات من منتجات إدارة الهواتف الذكية وكذلك أنظمة التشغيل الصناعية QNX.

وأوضح جون تشين المدير التنفيذي لـ “بلاك بيري”، أن الشركة تتطلع إلى معدل نمو جيد إضافة إلى الانتشار في مجال قطاع البرمجيات العالمي مع نهاية الربع الرابع من العام الحالي، أي بحلول نهاية شباط/ فبراير 2018