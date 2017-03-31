مديرالمخابرات ..”الجندية” ابا عن جد

الاصلاح نيوز /خاص/

من سلالة عسكرية وأمنية يستدعى رئيس المخابرات الجديد اللواء عدنان عصام الجندي في مرحلة ينظر الجميع لتحولاتها خاصة وأنها ستكون حصاداً لجهود سنوات

طويلة من الأداء السياسي والأمني في الأردن، وربما تأتي السيرة الذاتية للباشا الجندي لتبرر اختياره في هذه المرحلة حيث تتموضع دول العالم حول الشؤون في سوريا والعراق من أجل الدخول في مرحلة جديدة من لعبة الأمم بعد أن أفضى المزاج الصعب للرجلين الكبيرين في البيت الأبيض والكرملين لإعادة تقييم المواقف في جميع عواصم المنطقة، والمعروف عن الباشا أن معظم خدمته كانت في العمليات التي تتعلق بأنشطة المخابرات الأردنية في الخارج، وهو ما يجعله ملماً بظروف وتفاصيل وسلوكيات الأجهزة الاستخبارية في المنطقة والعالم.

الجندي ينتمي لعائلة يبدو أنها تمتلك تاريخاً طويلاً في العمل العسكري والأمني ومنه حصلت على هذه التسمية، إلا أننا معنيون في الأردن بتاريخ الأسرة المرتبط بعمان والذي يشكل أوراق اعتماد وطنية للرئيس الجديد للجهاز بعد أن كانت سيرته الشخصية ومنجزاته العملية هي أوراق اعتماده المهنية التي ترتقي على أي تساؤلات يمكن أن يطرحها أحد من خارج الضالعين في عالم المخابرات والأجهزة الأمنية. ، وتقلد عدنان عصام الجندى من قبل عدد من المناصب القيادية فى جهاز المخابرات العامة من قبل قبل أن تتم إحالته الى التقاعد وترك الجهاز منذ شهرين ، واليوم يعود من جديد للجهاز ويعين مديراً له ، هذا ويملك المدير الجديد للمخابرات اللواء عدنان الجندى سيرة ذاتية مميزة وخبرات كبيرة سواء إدارية وقيادية ومهنية الى جانب رصيد حافل من الدراسات والشهادات العلمية

فاالجندى تخرج عام 1985 من جامعة مؤتة (كلية الشرطة الملكية سابقاً) وفور تخرجه التحق بالعمل فى جهاز المخابرات مع 13 من دفعته من الكلية ، وهو نجل المرحوم اللواء متقاعد عصام الجندى من أبرز القادة فى الأردن والذي وافته المنية في حزيران عام 2016

اما جده فهو حيث التحق احمد صدقي الجندي بالجيش العربي عام 1920 ويعتبر من المساهمين في تاسيس الجيش ومن كبار مرافقي الملك المؤسس عبدالله الاول وتقلد منصب رئيس هيئة الاركان وكانت امانة عمان قد استملت منزلا في جبل التاج يعود بدايات إنشائه وملكيته لاحمد صدقي باشا الجندي في الخمسينيات. وياتي إجراء امانة عمان بعد طلب المالكين الجدد للمنزل الكائن في جبل التاج / شارع عمر المختار بتصريح هدم لاقامة مشروع مكانه ، وهو من البيوت المرشحة على سجل التراث

العمراني ، ويمتاز بقيمة معمارية .