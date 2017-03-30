من هو مدير المخابرات اللواء عدنان الجندي

الاصلاح نيوز-

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء عدنان الجندي مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة اعتبارا من تاريخ 30 – 3 – 2017.

وولد اللواء الجندي في عمان وتخرج العام 84 ­-1985 من كلية الشرطة الملكية التي تحولت بإرادة ملكية سامية إلى اسم جامعة مؤتة.

وكان اللواء الجندي من ضمن 13 خريجاً من هذا الفوج التحقوا بدائرة المخابرات العامة.

وكان اللواء الجندي احيل للتقاعد قبل عشرة أشهر من دائرة المخابرات قبل ان يعود إليها مديراً.

يذكر ان والد اللواءعدنان الجندي ، عصام الجندي تقاعد من دائرة المخابرات برتبة لواء .

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي الفريق أول فيصل جبريل حسن الشوبكي، مستشار جلالة الملك لشؤون الأمن القومي، مدير عام دائرة المخابرات العامة.