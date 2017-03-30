“سلسال الدم 4” الأكثر بحثا على جوجل

الاصلاح نيوز-

نجاح كبير وانتشار واسع ونسب مشاهدة مرتفعة للغاية حققها الجزء الرابع لمسلسل “سلسال الدم”، على مستوى محافظات الوجه القبلى والبحرى، لرغبة الجمهور الذى تعلق بالعمل على مدار الـ 3 أجزاء الماضية فى معرفة نهاية الصراع المحتدم بين “ناصرة”، والتى تجسدها النجمة عبلة كامل، وتمثل جانب الخير، و”العمدة هارون”، والذى يجسده الفنان الكبير رياض الخولى، ويمثل جانب الشر.

وتشهد الحلقات الحالية أحداثا مثيرة بين “ناصرة”، التى اختطفت على أيدى “فراج”، ويجسده الفنان رامى وحيد، ورغم قيام الأخير باختطافها وتعذيبها من أجل فِدية مادية “مليون جنيه”، إلا أنها كانت تدعى له بالهِداية، الأمر الذى جعل قلبة يحن إليها ويكف عن إذائها رغما عن أنفه، خاصة عندما واجهت شره الشديد بالدعاء له، لتقدم “عبلة كامل”، من خلال هذه المشاهد العديد من الرسائل الأخلاقية الهادفة، التى صاغها بحرفية شديدة وبعقل يعى جيدا أهمية الدراما التليفزيوينة وتأثيرها على المشاهدين، خاصة فئة البسطاء الذين يحتاجون للنصيحة المتجسدة على الشاشة، وهو الكاتب الكبير مجدى صابر.

كان المسلسل قد حقق نفس معدل مؤشرات البحث على جوجل، بالتزامن مع عرض حلقاته الأولى، ويتطرق مؤلفه من خلال الجزء الجديد لحالة الفوضى والضبابية التى سيطرت على مصر إبان ثورة 25 يناير، وصعود الإخوان لقمة الحكم، وحالة الإنفلات الأمنى التى شهدتها البلاد.

يذكر أن مسلسل “سلسال الدم 4” من بطولة عبلة كامل ورياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين فى الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الجديد الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال، من إنتاج لؤى عبد الله.