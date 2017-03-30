علا فارس تنشر صوراً لعاملات منزليات للأختيار بينهن ثم تعتذر

الاصلاح نيوزـ

نشرت علا فارس الإعلامية بفضائية “إم بي سي” ، تغريده على حسابها الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي “تويتر”، تقجم فيها اعتذارها عما نشرته على حسابها بـ”سناب شات”، مما وصفه البعض بالاستعراض المهين للعاملات المنزليات، الذي أثار استياء كثيرين.

وقالت علا، إنه رغم حسن النية إلا أنها تعتذر عن نشر الموضوع، مضيفة أن من يعرفني يعرف جيدا صدق وأصالة انتمائي للإنسان دون النظر للعرق والجنسية.

وانتقدت “تفسير البعض للتصرفات العفوية، قائلة: مصادرة عفوية الآخرين والدخول في نواياهم أمر مقزز، وتفسير أفعالهم بالهوى مرض قبيح!! الاحترام للجميع مهما اختلف اللون أو الجنس أو الدين”.

وأضافت في تغريداتها “لا عزاء لأولئك الذين يصطادون في مواقف الآخرين، وينبّشون في نواياهم… لك نية، ولهم ألف نية… غايتهم الإساءة وتشويه صورة الآخرين”.

وكانت فارس قد أثارت جدلاً واسعاً بعد أن تناقل مغردون صورتين نشرتهما، تستعرض فيهما عملية اختيارها عاملة منزلية بطريقة وُصفت بالمهينة، حيث اعتبر معلقون أن في ذلك استعراضاً مهيناً للعاملات، مشددين على وجوب احترام كرامتهن وعدم امتهانها بهذه الطريقة.