أحلام تتهكم على منشور أصالة عن عمرو أديب

الاصلاح نيوز ـ

علقت الفنّانة الإماراتية أحلام بشيء من الاستغراب و التهكم وفق بعض المستخدمين على منشور للفنّانة السوريّة اصالة في معرض مدح الإعلامي المصري عمرو أديب بعيد استضافته لها في برنامج “كل يوم جمعة” على شاشة ON E ومروره بأزمة صحية مفاجئة استعدت جراحة تركيب دعامتين بالقلب.

ووجهت اصالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” رسالة لأديب جاء في ختامها: “نشكر ضميرك وصدق وعدك قلت كونوا معنا وفعلت سأكون معكم بإذن الله، حفظك الله من كلّ شر ونحمد الله كثيرًا على شفائك وعودتك”.

وعلّقت أحلام على المنشور كاتبةً: “ضميره مممممممم” الى جانب وجه تعبيري ضاحك.

وانقسم المعلقون بين مؤيد للمطربة السورية ومؤيد للمطربة الاماراتية.

يُشار الى أن أحلام نشرت عبر حسابها على موقع “تويتر” في وقت سابق، صورة لرسالة الكترونية تلقتها من معدة برنامج “كل يوم جمعة” وعلّقت عليها بالقول: “لن أمنحك شرف لقاء الملكة ولا أتشرف بك ولا بلقائك. من حق كل شخص أن يحلم، لكن احلم على قدك عمرو أديب”.

وأوضحت لاحقاً أن سبب غضبها من أديب ورفضها الظهور في برنامجه، لا يعود إلى انتقاده لها خلال إحدى الحلقات، بل إلى أنّه ينتقدها بشكل دائم.