الممثلة المصرية مروة عبدالمنعم تحتفل بطلاقها بارتداء فستان زفاف ابيض

الاصلاح نيوزـ

أقدمت الممثلة المصرية مروة عبدالمنعم بالاحتفال بطلاقها من مخرج معروف، من خلال ارتداء فستان زفاف أبيض.

وفي التفاصيل، نشرت مصممة الأزياء شيماء الحسيني، عبر حسابها على “فيسبوك” مجموعة صور للفنانة المصرية من آخر جلسة تصوير لها، حيث ارتدت خلالها الفستان الأبيض، والذي جاءت بعد فترة وجيزة من طلاقها من زوجها المخرج حسام الشاذلي.

وارتدت الشابة فستان أبيض مكشوف الصدر، وتظهر عليها علامات السعادة، احتفالًا بطلاقها، ما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن طلاق عبدالمنعم من الشاذلي جاء بعد زواج دام لمدة 15 عاماً، أثمر عن وجود طفلين، هما: يحيى وحور.