شتاينميار: خروج بريطانيا من الاتحاد يزيد مسؤولية ألمانيا وفرنسا

الاصلاح نيوز-

توقع الرئيس الألماني الجديد فرانك فالتر شتاينماير أن يؤدي إعلان بريطانيا رسميا عزمها الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التحدي بالنسبة لبرلين وباريس.

وقال شتاينماير الخميس في باريس عقب أول زيارة له لنظيره الفرنسي فرانسوا أولاند منذ توليه منصبه إن ألمانيا وفرنسا ستتحملان مزيدا من المسؤولية للحفاظ على الاندماج الأوروبي.

وضم أولاند صوته لصوت نظيره الألماني وقال إن على البلدين العضوين بالاتحاد الأوروبي أن يقدما رؤية مستقبلية لشعبيهما ضمن الاتحاد.

ويشار إلى أن بريطانيا تقدمت رسميا لبروكسل الأربعاء بطلب الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتكون أول دولة تقوم بذلك في تاريخ الاتحاد.

وبذلك يبدأ الطريق لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد و التي ينتظر أن تستمر عامين.

د ب أ