الملك يغادر لواشنطن لإقناع ترامب

الاصلاح نيوز-

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن زيارة الملك عبد الله إلى واشنطن، تأتي لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوجهة النظر العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي بعد اختتام أعمال القمة، “الملك عبد الله سيغادر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن قريبا”.

وأوضح أن “الزيارة تأتي لإقناع الإدارة الأميركية الجديدة بوجهة النظر العربية، تجاه القضية الفلسطينية، وحتى لا يتركونها تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية باستمرار.

وأعلن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، اختتام أعمال القمة العربية، المقامة في البحر الميت.