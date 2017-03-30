رسالة بوتين لقمة الأردن

الاصلاح نيوز-

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تنوي زيادة التعاون مع جامعة الدول العربية لتسوية النزاعات الإقليمية وترسيخ الهدنة في سورية ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وذلك في رسالة وجهها إلى القمة العربية التي انعقدت في الأردن الاربعاء .

وأوضح بوتين في رسالته أن «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر بأوقات عصيبة وصعبة للغاية ولا تزال الأزمات قائمة في سورية والعراق وليبيا واليمن كما يستمر التصعيد الإرهابي والتطرف وتتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فيها»، مشيراً إلى أن «كل ذلك يزيد من الطلب على دور المنظمات الإقليمية كآلية متعددة الأطراف للحوار ولتنسيق الجهود الجماعية» .

وأضاف بوتين في رسالته: إن «روسيا تعتزم تعزيز الشراكة في التعاون مع الدول العربية من أجل ضمان التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية سريعة للأزمات الإقليمية وإعادة إعمار المناطق المتضررة بعد انتهائها»، مؤكداً أن روسيا «ستواصل إعارة الاهتمام الخاص لاتخاذ تدابير تعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وللنضال ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك ولتقديم المساعدة الإنسانية للسكان وكذلك لمواصلة العملية السياسية».