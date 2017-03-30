غوتيريس يصل إلى العراق للاطلاع على الوضع الإنساني

الاصلاح نيوز-

وصل الأمين العالم للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى العراق اليوم الخميس للاطلاع على جهود الإغاثة مشددا على أن حماية المدنيين قد أصبحت “أولوية مطلقة”.

ولا يزال مئات الاف من المدنيين عالقين في الموصل التي استولى عليها داعش في منتصف عام 2014، وافاد مسؤولون وشهود ان غارات جوية تسببت بوقوع عدد كبير من القتلى داخل المدينة خلال هذا الشهر.

وقال غوتيريس في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “وصلت للتو الى العراق للاطلاع على الاوضاع الانسانية بشكل ميداني” مشددا على ان “حماية المدنيين يجب ان تكون الاولوية المطلقة”.

وسيلتقي غوتيريس بكبار المسؤولين العراقيين بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد، وينتقل بعدها الى اربيل كبرى مدن اقليم كردستان.

وبحسب السلطات العراقية فان اكثر من 200 ألف مدني فروا من الجانب الغربي لمدينة الموصل، منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادتها الشهر الماضي.

واستولى تنظيم داعش على مساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد في عام 2014، لكن القوات العراقية بدعم التحالف الدولي تمكنت من استعادة معظم الاراضي التي خسرتها.

وشنت القوات العراقية عملية كبرى لاستعادة مدينة الموصل في تشرين الاول/اكتوبر، تمكنت خلاها من استعادة الجانب الشرقي لمدينة الموصل الذي يفصله عن الغربي نهر دجلة.-(أ ف ب)