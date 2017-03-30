فلسطين: جهود أردنية أوقفت نقل سفارة أميركا الى القدس

الاصلاح نيوز-

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن “جهوداً مصرية أردنية سعودية، أسفرت عن وقف أي جهود أميركية لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من مدينة تل أبيب، لمدينة القدس المحتلة.

وبين وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن “الجهود العربية المشتركة بين مصر والسعودية والأردن، أوقفت نقل السفارة إلى القدس، وإن الموقف الفلسطيني سيكون مدعوماً عربياً”.

وشدد المالكي، على أنه “لا يوجد أي توجهات لدى القيادة الفلسطينية للحديث في أي مبادرات جديدة للسلام، وإنما تفعيل الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بمبادرة السلام العربية”.

وجدد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، قبل أيام وعوده بنقل السفارة الأميركية من تل ابيب لمدينة القدس المحتلة، خلال مشاركته في مؤتمر “الآيباك”.