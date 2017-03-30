البورصة تبدأ بنشر التعاميم والقرارات باللغة الانجليزية

الاصلاح نيوز-

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر ان البورصة بدأت بنشر التعاميم والقرارات الصادرة عنها باللغة الإنجليزية إضافةً إلى اللغة العربية، وذلك اعتباراً من 23 اذار الحالي.

واضاف عازر أن الهدف الرئيسي لهذا الاجراء هو تمكين المستثمرين الأجانب المهتمين بالسوق من متابعة أخبار الشركات والأحداث المتعلقة بها، إيماناً من البورصة بضرورة الإفصاح الكامل والدقيق عن معلومات السوق لجميع المستثمرين في نفس الوقت وبغض النظر عن جنسياتهم، إضافةً إلى المساهمة في تسويق الجهات المصدرة للأوراق المالية في الأردن خارج المملكة.

وأكد أن توفير المعلومات الخاصة بسوق الأوراق المالية باللغة الإنجليزية سيعزز من تنافسية البورصة, كما أنه أحد أهم المتطلبات المحددة من قبل مؤسسة مورغان ستانلي لرفع تصنيف سوق رأس المال الأردني.

وتقوم البورصة بنشر هذه التعاميم والقرارات على موقـع البورصة باللغة العربية على الإنترنت www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (التعاميم) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.

يشار الى أن هيئة الأوراق المالية بدأت مطلع شباط الماضي بإلزام الشركات وجميع الجهات المصدرة للأوراق المالية بالافصاح عن بياناتها المالية وغير المالية باللغتين العربية والانجليزية، علماً أن نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر شباط الماضي بلغت حوالي 47 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للسوق، حيث شكلت مساهمة غير العرب 6ر11 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

‘بترا’