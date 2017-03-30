“المهندسين” تمدد فترة تجديد الاشتراك في التأمين الصحي

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس نقابة المهندسين تمديد فترة تجديد الاشتراك في التأمين الصحي للنقابة للعام الحالي الى نهاية نيسان المقبل .

وقال رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي عضو مجلس النقابة شكيب عودة الله في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، إن قرار المجلس يأتي لإفساح المجال أمام المهندسين لتجديد اشتراكاتهم في التأمين الصحي، مؤكدا أن القرار يأتي كذلك تقديرا من مجلس النقابة للظروف والأعباء الاقتصادية التي يتحملها المهندسون في ظل غلاء الأسعار.

وقرر مجلس النقابة في وقت سابق تثبيت رسوم الاشتراك في التأمين الصحي مراعاة للظروف المعيشية للمهندسين، مع المحافظة على جودة الخدمة وعلى المكتسبات والمنافع والحقوق، وأقر مزايا واقساطا تفضيلية تتناسب مع قدرات وامكانيات المهندسين الشباب.

ويعتبر التأمين الصحي جزءا من حزمة التأمينات الاجتماعية التي توفرها النقابة لمنتسبيها، وتسعى إلى تعزيز وتحسين الخدمات المقدمة وطرح برامج رعاية صحية للمهندسين وعائلاتهم داخل وخارج المستشفى.

ويتيح التأمين الصحي في النقابة للمهندسين شمول عائلاتهم والوالدين، ويبلغ عدد المشتركين والمنتفعين من التأمين ما يزيد على 25 ألف مشترك ومنتفع.