إطلاق المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن للاناث

الاصلاح نيوز-

مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبد الله رعى امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمود الحديد حفل اطلاق المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القران الكريم وتلاوته في دورتها الثانية عشرة.

وقال الحديد في كلمته ان المسابقة تعتبر تكريسا لنهج الهاشميين في زرع قيم الفضيلة والخير ومحاربة القيم السلبية في نفوس بناتنا وأبنائنا وحفاظا على كتاب الله عز وجل تأتي هذه المسابقة في دورتها الثانية عشرة.

وقال ان عدد المشاركين في المسابقة 22 متسابقة من عشرين دولة عربية واسلامية يصب في النهوض بالفتاة المسلمة لتؤدي دورها الحقيقي الفاعل الذي اكد عليه الاسلام في بناء الوطن والمجتمع باعتبارهما ركنا اصيلا من اركان العمل والبناء والاعمار.

واكد ان مستوى المشاركة في المسابقات القرآنية يعكس مدى الوعي لدى المشاركين بأهمية القرآن الكريم وفهم نصوصه وآياته فهما سليما واستجلاء الصورة الحقيقية والمشرقة للإسلام بعيدا عن مسارات التشدد والعنف والتطرف التي اصبحت تشكل خطرا داهما يهدد الجميع في كل بقاع الارض واصقاعها.

بدورها عبرت مديرة مديرية الشؤون النسائية في الوزارة وفاء العمد عن فخر اﻻوقاف بالاشراف على دور ومراكز تعليم القران في كل أنحاء المملكة والتي تتجاوز الألف دار يتعلم فيها سنويا عشرة الاف فتاة تجويد القران وتعلمه وتلاوته وحفظه.

واضافت ان هذا التعليم ويهدف الى تعليم الناس أمور دينهم كي لا يكونوا عرضة للانحراف من قبل الجماعات الإرهابية.

وقالت ان المسابقة تستمر لخمسة ايام سيتم بعدها تكريم الفائزات على جهودهن في حفظ وتلاوة الكران الكريم.