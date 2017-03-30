2039 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2039 طنا منها 1654 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 100-400 فلس، البطاطا 250 – 600 فلس، البندورة 150 350 فلسا، الجزر350 -450 فلسا، الخيار100- 400 فلس، الزهرة 150-400 فلس، فاصولياء 500 فلس – 1 دينار، الكوسا 150- 600 فلس، برتقال شموطي 400-800 فلس، الليمون 400 -800 فلس، موز بلدي 250 – 700 فلس.

‘بترا’