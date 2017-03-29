الأولمبي ثالثاً في بطولة دبي الدولية

الاصلاح نيوز-

حل المنتخب الوطني لتحت 23 عاماً، ثالثاً في بطولة دبي الدولية، والتي شارك فيها استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية لكرة القدم.

وجاء المنتخب الوطني ثالثاً خلف تايلاند “البطل” والصين “الوصيف” ، حيث حقق الفوز على سنغافورة “2-0” وماليزيا “4-0” وتعادل مع الصين “0-0” وخسر أمام الإمارات “0-1”.

تغلب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً على نظيره الماليزي 4-0 الثلاثاء 28 آذار/ مارس الجاري، وذلك في ختام مشاركته ببطولة دبي الدولية الودية ضمن معسكره التدريبي الذي أجراه في إمارة دبي تأهبا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا ت 23 عاماً والمقرر إقامتها بالفترة من 19 والى 23 تموز/ يوليو المقبل.

وحصل حارس المنتخب الأردني عبيدة الزعبي على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بعد تلقي شباكه هدف واحد فقط خلال البطولة، فيما تصدر المهاجم خالد الدردور قائمة هدافين البطولة بتسجيله ثلاثة اهداف من أصل أربع مباريات.

وأوضح المدير الفني إيان برونسكيل أن المعسكر حقق جميع أهدافه، مشيراً إلى سعادته بتحقيق الفوز على ماليزيا بنتيجة 4-0 في ختام المعسكر، متوجاً مجهودات اللاعبين والجهاز الفني.

وقال في تصريحات صحفية: “معسكرنا كان إيجابياً بكل المقاييس، الأداء وهو الأهم جاء تتويجا للمجهودات الكبيرة للاعبين والجهاز الفني والإداري وروح الفريق الواحد خلال تدريباتنا في الفترة الماضية من التحضيرات، وخصوصاً في معسكر الإمارات”.

وأضاف: “خلال مبارياتنا الأربع في البطولة تلقت شباكنا هدفاً واحداً فقط، وهو الأقل بين المنتخبات المشاركة. وحصل حارس مرمانا على جائزة أفضل حارس في البطولة، وتوج خالد الدردور هدافاً لها.”

ومضى قائلا “منحتنا البطولة فرصة الإحتكاك بمنتخبات مختلفة من القارة الآسيوية، الأمر الذي أثرى خبرة لاعبينا بما يعود بالفائدة على تطور المجموعة وخصوصاً خلال التصفيات المقبلة.”

وختم: “أتقدم بالشكر الجزيل للاعبين والجهاز الفني والإداري للعمل الرائع الذي قدموه خلال معسكرنا التدريبي في الإمارات، وأنا واثق بأننا سنشهد بداية لمستقبل واعد لعديد من لاعبينا في المنتخب.”

يذكر أن قرعة تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاما الصين 2018 أوقعت منتخب الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات طاجيكستان وبنجلادش والدولة المستضيفة فلسطين، والمقرر انطلاقها في أواخر تموز / يوليو المقبل.

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