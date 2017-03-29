تصريحات بيكيه تفاجئ ريال مدريد.. والنادي يدرس التصعيد

الاصلاح نيوز-

يدرس نادي ريال مدريد، التصعيد ضد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بعد تصريحات الأخير، التي هاجم فيها النادي الملكي.

كان جيرارد بيكيه، أثار الجدل مجددًا، عندما انتقد إدارة ريال مدريد، قائلاً: “لا يوجد شيء بيني وبين لاعبي الريال، لكن ما لا أحبه في هذا النادي، ما يفعلوه ضد ميسي، ونيمار، ولا شيء ضد كريستيانو رونالدو”.

وشكك بيكيه، في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما قال إن هدف سيرجيو راموس، في شباك أتلتيكو مدريد، كان من تسلل واضح.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأربعاء: “الدوائر القانونية، في ريال مدريد، تُقيِّم تصريحات بيكيه، لتقرر ما إذا كانت ستسمح بمرورها، مرور الكرام، أم ستتخذ موقفًا قانونيًا للدفاع عن شرف، وكيان النادي”.

وأضافت الصحيفة: “الحقيقة هي، أن بيكيه، وفلورنتينو بيريز (رئيس الريال)، يحافظان على العلاقة المحترمة بينهما، وسبق وأن اتفقا في مواقف مختلفة”.

وتابعت: “لكن تصريحات بيكيه، فاجأت إدارة النادي الملكي، حيث يعتبرون أنها تخطت الروح الرياضية، واحترام اللاعب لكيان منافس”.