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ميساء مغربي تنجو من حريق نشب في غرفتها

الأربعاء ٢٩\٠٣\٢٠١٧

6666الاصلاح نيوزـ

نجت الفنانة المغربية ميساء مغربي من حريق نشب في غرفتها بأحد الفنادق الكبرى بأبو ظبي، حيث تواجدت هناك لتصوير مسلسلها الجديد “قلبي معي”.

الفنانة المغربية فقدت وعيها إثر الحريق، حيث أصيبت بالإختناق بسبب الدخان، إلا أنها نقلت وأسعفت في المستشفى.

ميساء طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، مشيرة إلى أن الحريق نشب في الجناح الخاص بها عندما كانت نائمة نتيجة ماس كهربائي.

وأكدت أن رجال الإطفاء تدخلوا على الفور وأخمدوا الحريق، ووجهت الشكر لقوى الدفاع المدني لدورها في التعامل مع الحادث بحرفية، مؤكدة أن الخسائر الناتجة من الحريق اقتصرت على الماديات فقط.

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