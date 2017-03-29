اول ضيوف الراقصة سما المصري في برنامجها الرمضاني مفتي الجمهورية علي جمعة وشيخ الازهر

الاصلاح نيوزـ

أعلنت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، الثلاثاء، عن ضيوفها في برنامجها الدينيّ الذي تعتزم تقديمه على إحدى الفضائيات المصريّة في شهر رمضان المبارك.

وكتبت المصري على حسابها في “تويتر”: “أقوم حاليًا بتسجيل الحلقة الثانية في برنامجي الديني الجديد وضيفي اليوم فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية انتظروا شيخ الأزهر الحلقة القادمة”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “النهاردة اول يوم تسجيل تتر برنامجي الجديد الديني في رمضان اللهم بارك لي في هذا المشروع″.

وطلبت سما من متابعيها في “تويتر” مساعدتها في اختيار اسم لبرنامجها قائلة: “انا وفريق الاعداد لسة ماتفقناش على اسم للبرنامج الديني الجديد بتاعب في رمضان ممكن اقتراحاتكم”.