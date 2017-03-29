حقيقة إنسحاب صابر الرباعي من لجنة تحكيم

الاصلاح نيوز ـ

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي حقيقة إنسحابه من لجنة تحكيم برنامج the voice، حيث أكد أنه لم يتم التفاوض معه حتى الان، بشأن المشاركة في الموسم الجديد.

وقال في حوار مع برنامج ET بالعربي إنه في حال عدم الإتفاق معه سيضع كامل تركيزه في حفلاته الغنائية وألبوماته، موضحاً أن البرامج التلفزيونية تأتي في المرحلة الثانية.

وكان عضو لجنة التحكيم في البرنامج، الفنان العراقي كاظم الساهر، لم يحسم قراره في الإنسحاب من لجنة التحكيم أو البقاء فيها، وأعلن عن أنه سيأخذ إجازة للتركيز في أعماله، مما يزيد من التكهنات بشأن إنسحابه من البرنامج، وتواجد الفنان راغب علامة كبديل له، ولكن هذا ما نفاه الأخير تماماً.