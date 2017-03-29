الاصلاح نيوز-

نظمت نقابة اطباء الاسنان الاردنيين في المركز الثقافي الملكي اليوم الاربعاء يوما تثقيفيا لعدد من طلاب مدارس المملكة، بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان الرابع والثلاثين الذي يصادف اليوم تحت شعار” كن ذكيا وتمتع بفم صحي ” .

وقال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان متابعة النقابة واهتمامها بصحة فم واسنان المواطن ينسجم مع اهتمام قيادة الوطن بتفعيل وتطوير السياسات الصحية، وحثها المستمر على تقديم الخدمات الصحية الافضل.

بدوره اكد مدير ادارة المستشفيات بوزراة الصحة الدكتور علي السعد ان اهتمام الوزراة بصحة فم والأسنان انعكس بتوفير عيادات أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات في مختلف مناطق المملكة يديرها أطباء أسنان متخصصون يتمتعون بمهارات عالية في مختلف الاختصاصات.

واضاف ان الاحتفال بيوم صحة الفم والأسنان على المستوى الوطني والعربي والعالمي ياتي انطلاقاً من اهمية امراض الفم والأسنان وعلاقتها بالأمراض العامة مثل السكري وأمراض القلب.

وبين انه وبناء على نتائج التقرير الاحصائي لفحص الفم والأسنان لطلبة المدارس للعام 2016 بلغت نسبة انتشار امراض الفم والأسنان (68%) حيث مثل نخر الأسنان اكثر امراض الفم والأسنان انتشاراً بين الطلبة وبنسبة بلغت ( 56,8%).

من جانب اخر تحدث رئيس اللجنة الاعلامية بالنقابة الدكتور امجد عثمان، عن اهمية الفعاليات التي تنظمها النقابة في مختلف محافظات المملكة لنشر الوعي الصحي السني الامر الذي يتطلب جهود مشاركة وزارة الصحة وكافة الشركاء، مشيرا الى ان النقابة ستعمل على زيارات دورية للمدارس لعقد محاضرات توعوية وعرض اساليب الوقاية لارتفاع نسبة التسوس عند الاطفال.

–(بترا)اطباء الاسنان تحتفل بيوم صحة الفم والاسنان الرابع والثلاثين

عمان 29 آذار (بترا)- نظمت نقابة اطباء الاسنان الاردنيين في المركز الثقافي الملكي اليوم الاربعاء يوما تثقيفيا لعدد من طلاب مدارس المملكة، بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان الرابع والثلاثين الذي يصادف اليوم تحت شعار” كن ذكيا وتمتع بفم صحي ” .

وقال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان متابعة النقابة واهتمامها بصحة فم واسنان المواطن ينسجم مع اهتمام قيادة الوطن بتفعيل وتطوير السياسات الصحية، وحثها المستمر على تقديم الخدمات الصحية الافضل.

بدوره اكد مدير ادارة المستشفيات بوزراة الصحة الدكتور علي السعد ان اهتمام الوزراة بصحة فم والأسنان انعكس بتوفير عيادات أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات في مختلف مناطق المملكة يديرها أطباء أسنان متخصصون يتمتعون بمهارات عالية في مختلف الاختصاصات.

واضاف ان الاحتفال بيوم صحة الفم والأسنان على المستوى الوطني والعربي والعالمي ياتي انطلاقاً من اهمية امراض الفم والأسنان وعلاقتها بالأمراض العامة مثل السكري وأمراض القلب.

وبين انه وبناء على نتائج التقرير الاحصائي لفحص الفم والأسنان لطلبة المدارس للعام 2016 بلغت نسبة انتشار امراض الفم والأسنان (68%) حيث مثل نخر الأسنان اكثر امراض الفم والأسنان انتشاراً بين الطلبة وبنسبة بلغت ( 56,8%).

من جانب اخر تحدث رئيس اللجنة الاعلامية بالنقابة الدكتور امجد عثمان، عن اهمية الفعاليات التي تنظمها النقابة في مختلف محافظات المملكة لنشر الوعي الصحي السني الامر الذي يتطلب جهود مشاركة وزارة الصحة وكافة الشركاء، مشيرا الى ان النقابة ستعمل على زيارات دورية للمدارس لعقد محاضرات توعوية وعرض اساليب الوقاية لارتفاع نسبة التسوس عند الاطفال.

(بترا)