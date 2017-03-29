آل ثاني: النظام السوري شن حربا شعواء على شعبه

الاصلاح نيوز-

أكد امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن قطر مع الترحيب بوقف اطلاق النار في سوريا لكن دون انتقائية حتى لا يسمح للاستمرار بالتهجير، داعيا إلى ضرورة اجبار النظام السوري على القبول بقرار مجلس الامن باستمرار العمل الانساني.

واعتبر ان الشعب السوري لم يتشرد بسبب ظروف طبيعية بل بسبب حرب شعواء شنها النظام عليه.

وقال إن الظروف التي تمر بها الامة العربية تتطلب كثيرا من الواقعية والالتزام بالأقوال والافعال.

وأكد ان العرب قادرون على توحيد الرؤى، مشيرا إلى ان القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات في ظل تكثيف الاستيطان ومحاولات تهويد القدس .

وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع اسرائيل وانفاذ القرارات الدولية والزامها بمفاوضات جدية.

وأشار إلى أن الموقف القطري ملتزم بمبادرة السلام العربي التي تحث على ايجاد حل الدولتين.

ودعا القيادات الفلسطينية إلى انهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وطنية تستعيد الوحدة الوطنية ليتمكن الفلسطينيون من بناء دولتهم.

وشدد تميم على ضرورة ان يتم دعم الجهود الليبية ومواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة خطر التنظيمات الارهابية.

وقال ان الإرهاب من اخطر التحديات التي تواجه الامة العربية لافتا الى انه يتقلص مع التنمية الاجتماعية.

ودعا الشيخ تميم الاطراف الليبية للابتعاد عن النرجسيات مؤكدا استمرار دعم قطر لليبيا، اضافة إلى دعم الشرعية الدستورية في اليمن.