الملك وخادم الحرمين الشريفين يشهدان استعراضا عسكريا احتفاء بزيارة ضيف الأردن الكبير

الاصلاح نيوز-

شهد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ميدان الراية بالديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء، الاستعراض العسكري المهيب الذي أقيم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة.

وتقديرا للمكانة الرفيعة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وتعميقا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط بين الأردن والسعودية وقيادتيهما وشعبيهما، قلد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال الاحتفال، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلادة الحسين بن علي، وهي أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وأحاط بموكب الزعيمين، أثناء توجههما إلى ميدان الراية، كوكبة من فرسان الحرس الملكي، فيما أطلقت المدفعية اثنتين وأربعين طلقة تحية لجلالة القائد الأعلى، وضيفه خادم الحرمين الشريفين.

ولدى وصول الزعيمين إلى المنصة الملكية، عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، فيما حلقت طائرتان عاموديتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني تحملان علمي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

وأدت تشكيلات من موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عددا من المقطوعات الموسيقية الإيقاعية، رافقها استعراضات عسكرية.

وقدمت مجموعة حرس الشرف من لواء حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء حركات المشاة الصامتة بالسلاح، فيما قام ثلة من المظليين من العمليات الخاصة المشتركة يحملون علمي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية بالنزول في ميدان الاحتفال.

واستعرضت مجموعات حرس الشرف من أمام المنصة الملكية، بنظام المسير العادي، بمصاحبة موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كما قدمت مجموعة الهجانة ووحدة فرسان الحرس الملكي استعراضا مشتركا أمام الحضور.

وألقى الشاعران عيد المساعيد، ومهند العظامات، قصيدة شعرية حوارية بعنوان “حرار الدار”، قبل أن يبدأ عرض جوي فوق سماء ميدان الراية نفذته تشكيلات مختلفة من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني المقاتلة والعمودية.

وتغنت القصيدة الحوارية بعمق العلاقات التاريخية بين الأردن والسعودية، وشعبيهما الشقيقين، وعلاقات الأخوة المتميزة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني مع أخيه خادم الحرمين الشريفين.

وتخلل الحفل عرض لكوكبة من الأعلام التي تقدمها علم المملكة الأردنية الهاشمية وعلم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وضمت أعلام تشكيلات القوات المسلحة.

وحضر الاستعراض عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس المحكمة الدستورية، ومستشار جلالة الملك لشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، والمبعوث الخاص لجلالة الملك إلى المملكة العربية السعودية، والوزراء، ومدراء الدفاع المدني، والأمن العام، وقوات الدرك، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

كما حضر الاستعراض عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء في المملكة العربية السعودية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين، وأعضاء الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين.

–(بترا)