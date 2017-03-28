محمد بن راشد: أملنا كبير بالقمة العربية في الأردن

الاصلاح نيوز-

أعرب نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمله “الكبير” في “الاجتماع العربي الواسع ونتمنى التوفيق للجميع”.

وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على تويتر لدى توجهه إلى الأردن على رأس وفد بلاده المشارك بالقمة العربية الثامنة والعشرين “في الطريق لحضور القمة العربية الـ28 في عمّان، تحديات المنطقة كبيرة، وأملنا في هذا الاجتماع العربي الواسع كبير .. ونتمنى التوفيق للجميع”.

وأضاف “لدينا في منطقتنا الكثير من الأمل إذا أحسنا العمل على استغلال الطاقات والموارد ونتمنى التركيز على الفرص المشتركة وليسإطفاء حرائق المنطقة فقط”.

ويرافق الشيخ محمد بن راشد وفد يضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما يضم الوفد الإماراتي، كلا من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي .

ويضم الوفد أيضا كلا من وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ، ووزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر ، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، وسفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية جمعة مبارك الجنيبي، و سفير الإمارات في الأردن بلال ربيع بلال البدور.

(بترا)