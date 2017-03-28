نقابة الصحافيين الفلسطينيين: قمة عمّان بدأت بأجواء إيجابية وتشير لنتائج مبشرة (مصور)

الاصلاح نيوز-

قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، “إن استضافة القمة العربية على أرض الأردن الشقيق بدأت بأجواء ومؤشرات إيجابية وتقود لنتائج مبشرة على المستويات كافة والأصعدة”.

وأشار في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى ان انعقاد القمة العربية في الأردن، في ظل ما تعيشه المنطقة من تعقيدات سياسية وحرب على الإرهاب، وما تعانيه بعض الدول العربية من حروب وأزمات، يؤكد مكانة الأردن الواحدة والجامعة للأطراف كافة.

وأكد أبو بكر أن قمة عمّان بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يحظى بدور رئيس مشهود له عربياً وإقليمياً ودولياً وعلاقته المتوازنة مع كل الأطراف الدولية والعربية، يؤكد ان القمة ستكون ناجحة.

كما أكد أن الجميع ينظر بأهمية باللغة لقمة عمّان والشعب الفلسطيني هم الأكثر اهتماما لان القضية الفلسطينية تتصدر أجندة القمة، معرباً عن أمل الفلسطينيين الذين يعولون على انعقاد القمة بالأردن كبلد توأم لبلدهم، ما يمنح قضيتهم مزيدا من الاهتمام الدولي.

وتطرق في حديثه إلى أهمية الزيارة التي سيقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن بعد القمة، والتي ستحمل رسالة وقضايا ومواقف الأمة العربية، ومنها فلسطين التي يثق شعبها بجلالة الملك في نقل الصورة المطلوبة.

وتابع أبوبكر “إن فلسطين واثقة على المستويين الرسمي والشعبي بأن جلالة الملك يقود عملية سياسية من شأنها أن تتخطى الصعوبات الراهنة في المنطقة وأن يكون هناك مصالحات عربية وتقارب عربي كبير بين كل الدول العربية”، لافتاً إلى انه بات من الواضح تماماً أن المقدمات تشير إلى أنه سيكون هناك نتائج ملموسة لقمة عمّان العربية.

وأعرب عن فخره بمستوى التنظيم عالي المستوى والدقيق في الإعداد لمختلف التجهيزات للقمة العربية، وخاصة تلك الترتيبات الخاصة بالصحافيين التي وصفها بال”ممتازة”، منوهاً إلى أن هناك ارتياحا كبيرا من الصحافيين من مستوى التنظيم وآليات العمل والتجهيزات المختلفة والخدمات المتوفرة كافة، وتقديم أشكال المساعدة المختلفة، الأمر الذي يبين هناك جهداً كبيراً بذل ويبذل خدمة لرسالة الإعلام في تغطية أعمال قمة عمّان العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين.

وأضاف أن الأردن أظهر للشعوب العربية كافة وللعالم أجمع أنه بلد مضياف وقادر على التنظيم وإدارة الأحداث المختلفة بطريقة مميزة، آملاً ان تكون نتائج القمة بمستوى الحدث والجهود المبذولة، وتطلعات الشعوب العربية.

ووصف أبو بكر التنظيم الإعلامي بـ”الدقيق والرقمي المتميز”، موضحاً الأردن يسير في مقدمة ركب التطور التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم، حيثُ استثمر كافة أشكال التطور التقني والتكنولوجي الحديث من خلال المركز الإعلامي الخاص بتغطية أحداث القمة ما أتاح الفرصة أمام المتابع العربي بمشاهدات تفاصيل القمة كافة إنما تواجد.

(بترا – محمد الشبول)