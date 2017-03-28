الملك يستقبل القادة ورؤساء الوفود المشاركة بقمة عمان (صور)

الاصلاح نيوز-

كان جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، في مقدمة مستقبلي قادة الدول العربية وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين، التي تلتئم على مستوى القادة يوم غد الأربعاء.

فقد استقبل جلالة الملك، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنـي اللـيـبـي فائز السراج، الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية.

ولدى وصول السراج مطار الملكة علياء الدولي، حيته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلام الوطني الليبي.

كما استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية.

ولدى وصول الرئيس هادي مطار الملكة علياء الدولي، حيته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلام الوطني اليمني.

واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية.

ولدى وصول الرئيس عون مطار الملكة علياء الدولي، حيته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلام الوطني اللبناني.

كما استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني فخامة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية.

ولدى وصول الرئيس جيله مطار الملكة علياء الدولي، حيته ثلة من حرس الشرف، وعزفت الموسيقى السلام الوطني الجيبوتي.

واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية.

ولدى وصول الرئيس عبدالعزيز مطار الملكة علياء الدولي، حيته ثلة من حرس الشرف، وعزفت الموسيقى السلام الوطني الموريتاني.

كما استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية.

ولدى وصول الرئيس عباس مطار الملكة علياء الدولي، حيته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلام الوطني الفلسطيني.

واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية.

ولدى وصول الرئيس السيسي مطار الملكة علياء الدولي، حيته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلام الوطني المصري.

كما استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية.

ولدى وصول سموه مطار الملكة علياء الدولي، حيته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلام الوطني الإماراتي.

واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يرأس وفد بلاده لأعمال القمة العربية.

ولدى وصول العبادي مطار الملكة علياء الدولي، حيته ثلة من حرس الشرف، فيما عزفت الموسيقى السلام الوطني العراقي.-(بترا)