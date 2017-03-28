الملك يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

الاصلاح نيوز-

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في اجتماع تناول التطورات الإقليمية الراهنة، قبيل انعقاد اجتماعات القمه العربية التي تستضيفها المملكة.

وركز اللقاء الذي جرى في قصر بسمان، على الجهود الإقليمية والدولية المستهدفة تحريك عملية السلام، من خلال إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

كما تطرق إلى الأزمة السورية، وضرورة إيجاد حل سياسي لها، بما يضمن وحدة سوريا وتماسك شعبها.

وتم استعراض تداعيات أزمة اللجوء السوري على المملكة، وأهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة وفي مقدمتها للأردن لتمكينه من تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره لدور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في التعامل مع أزمات المنطقة ومساعيه لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في استضافة اللاجئين السوريين، مما يتطلب قيام المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته تجاهها.

ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي تنطلق في منطقة البحر الميت غدا الأربعاء.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، والوفد المرافق للمسؤول الأممي.