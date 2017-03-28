دراسة: فوائد لزيت بذور التين في علاج الأمراض الجلدية

الاصلاح نيوزـ

أثبتت دراسة علمية أجراها باحث تركي، أن الزيت المستخلص من بذور التين يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين “E” و”أوميغا 3″.

وبدأ الباحث فاتح آيدن، بإجراء أبحاثه العلمية في منطقة نازيللي التابعة لولاية آيدن، غربي تركيا ، التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التين المجفف على الصعيد العالمي، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وقام آيدن بتحليل زيت بذور التين في مركز أبحاث وتطوير العقاقير الطبية بجامعة إيجه ليكتشف أن المادة تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين “E”، و”أوميغا 3″.

وبناء على ذلك، أسس الباحث التركي مركزاً خاصاً لتحضير علاج خاص لعدد كبير من الأمراض الجلدية من زيت بذور التين.

وقال آيدن إن “منتجاته تحظى بطلب كبير من قبل الناس في عموم تركيا، خاصة من قبل النساء”.

وأشار إلى أن “كل 15 كلغ تين ينتج قرابة 1 كلغ من الزيت”.

ولفت آيدن إلى أن “المنتج سيساهم في إزالة التجاعيد الحاصلة على أطراف العينين، وإزالة آثار الحروق و الجروح و التشوهات الجلدية الخلقية و التشققات الحاصلة في الجلد “.