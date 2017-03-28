حقيقة “تعرّي” الممثلة المصرية منة شلبي

الاصلاح نيوزـ

تعرضت الممثلة المصرية منة شلبي لهجوم كبير حيث اتهمت بتعمد بالإثارة بعد عرض “البرومو” الخاص لفيلمها الجديد “الأصليين”، والظهور عارية.

وخرجت شلبي عن صمتها وردت على كل الذين انتقدوها، مشيرة الى ان “البرومو” لم يحمل أي مشاهد مثيرة ولم تظهر به عارية بعكس ما يقول البعض، مؤكدة دهشتها من تلك الأخبار.

وقالت الممثلة المصرية منة شلبي: “البعض يتطاول عليّ ويسيء لي بشكل بشع لمجرد الرغبة في الهجوم، فالبرومو لا يتجاوز عشرين ثانية ولم اظهر به عارية على الإطلاق وكل ما قيل مجرد كلام فارغ وغريب”.

فيلم “الأصليين” من بطولة منة شلبي الى جانب خالد الصاوي، ماجد الكدواني، كندة علوش وغيرهم وهو من إخراج مروان حامد.