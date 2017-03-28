والدة حلا الترك: لن اترك ابنتي لدنيا بطمة

الاصلاح نيوزـ

في أول تعليق لها على فوزها بحضانة أولادها، أكدت السيدة منى السابر، والدة الطفلة البحرينية حلا الترك، أنّ القضاء البحريني أنصفها لأنّها الأحق بتربية أبنائها حتى يكبروا ويصبحوا في سنٍ يمكنهم فيه الاختيار.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ إجراءات قانونية لينضمّ إليها أولادها الذين ما زالوا يقيمون في دبي مع والدها، مؤكدة أنّ الأحكام ستُطبّق على الجميع أينما كانوا.

وعن أسباب رفض حلا وشقيقيها العيش معها، قالت، خلال استضافتها ببرنامج “تفاعل كوم”، إنّ كلام أبنائها نابعٌ من تأثّرهم بوالدهم الذي زرع أفكاراً سيئة في عقلهم وجعلهم يفضّلوا البقاء معه.

والدة حلا رفضت الرد على الهجوم العنيف الذي يشنّه عليها طليقها وزوجته الفنانة دنيا بطمة، مشيرة إلى إنّ وقوف القضاء البحريني إلى جانبها هو أكبر ردٍ منها على كل أعدائها وأكبر إثبات على سلوكها الحسن الذي يتيح لها فرصة تربية أولادها بنفسها.

يذكر أن محكمة الاستئناف الشرعية قد قضت مؤخرا بتأييد حكم ضمّ الطفلة البحرينية حلا الترك وشقيقيها لوالدتها السيدة منى السابر، لذا وجب على السيد محمد الترك، والد حلا، بتنفيذ الحكم، حيث أصبح واجب النفاذ.