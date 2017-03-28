أونزي يحدد موقفه من تدريب برشلونة

الاصلاح نيوز-

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موافقة خوان كارلوس أونزي المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق برشلونة، على قيادة الفريق الكتالوني، بداية من الموسم المقبل.

وأعلن لويس إنريكي المدير الفني للنادي الكتالوني، رحيله عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أونزي قد قبل التحدي مع برشلونة، حيث وافق على أن يتولى منصب المدير الفني للفريق، مطلع الموسم الجديد، بعد تشاور مجلس إدارة النادي معه.

ولازالت إدارة النادي الكتالوني، تفاضل بين 4 مدربين، للتعاقد مع واحد منهم وهم: إرنستو فالفيريدي مدرب أتلتيك بيلباو، وخوان كارلوس أونزي، وإزيبيو ساكريستان مدرب ريال سوسييداد، ورونالد كومان مدرب إيفرتون الإنجليزي.

وأتمت الصحيفة الإسبانية “هذا التشاور لا يعني أن أونزي تم اختياره بالفعل للمهمة، الأمور لازالت في البداية، ولازال هناك وقت كبير لحسم الكثير من الأمور”.

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