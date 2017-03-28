ريال مدريد يضحي برودريجيز إرضاءً لإيسكو

الاصلاح نيوز-

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد رفع عرضه المقدم لإيسكو، لاعب الفريق، فيما ينوي عرض الكولومبي جيمس رودريجيز، منافسه في نفس المركز، للبيع، من أجل إرضاء لاعب المنتخب الإسباني.

ويرغب ريال مدريد في تجديد تعاقد إيسكو، لقطع الطريق على برشلونة، الذي يخطط لخطف اللاعب، وفقا للصحف الإسبانية.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية، اليوم، الثلاثاء، إن ريال مدريد وإيسكو اقتربا من الوصول لاتفاق حول التجديد، حيث تم تكثيف الاتصالات هذا الأسبوع من أجل تجديد التعاقد لمدة 5 أو 6 سنوات.

وأضافت الصحيفة ان ريال مدريد رفع عرضه المقدم لإيسكو من 6 ملايين يورو في الموسم الواحد إلى 8 ملايين يورو، علما بأن اللاعب، الذي ينتهي تعاقده عام 2018، يتقاضى حاليا 3 ملايين فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان دائمًا يمثل الأولوية لإيسكو، وقال إنه وافق على التفاوض طالما يرغب النادي في ذلك.

ولفتت الصحيفة، نقلا عن البرنامج التلفزيوني الشهير ‘El Chringuito’، إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، طالب إدارة النادي بعرض رودريجيز للبيع، حيث لا يرغب في استمراره مع الفريق، ما يعزز دور إيسكو مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانضم إيسكو لصفوف الميرينجي صيف عام 2013، ونجح في تسجيل 28 هدفا، وصنع 41 هدفا، خلال 179 مباراة منذ انضمامه حتى الآن.

وتوج إيسكو مع الملكي بلقبي دوري أبطال أوروبا، ولقب كأس الملك، ولقبي كأس السوبر الأوروبي، ولقبي كأس العالم للأندية.