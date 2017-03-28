“داعش” ينشر مقطع فيديو يهدد فيه باستهداف المؤسسات الإيرانية

الاصلاح نيوز-

وجه تنظيم “داعش” أول تهديد بمهاجمة إيران عبر شريط فيديو باللغة الفارسية، معلنا تشكيل قوة عسكرية مكلفة باستهداف المؤسسات الإيرانية.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، بث التنظيم مقطع فيديو تصل مدته إلى 36 دقيقة بعنوان “بلاد فارس بين الماضي والحاضر”، بالتزامن مع تهديدات بمهاجمة إيران، متهما نظامها بمطاردة واضطهاد المسلمين السنة.

كما عرض “داعش” مشاهد لأفراد تلك القوة العسكرية التي تحدث عن تشكيلها وأسماها “كتائب سلمان الفارسي” أثناء تدريبهم على الرماية، في محافظة ديالى شرق العراق.

وأعلن التنظيم أن حربه على إيران قد بدأت وأنها ستعتمد في المقام الأول على عمليات انتحارية.

وعرض الشريط إقدام 4 عناصر زعموا أنهم إيرانيون وأعضاء في”داعش”، على نحر 4 عراقيين، أحدهم قائد عسكري في منظمة بدر، واعتبروا ذلك رسالة تهديد لطهران.

وتحدث 3 عناصر إيرانيون من الجماعة هم “أبو الفاروق الفارسي، أبو مجاهد البلوشي، أبو سعد الأهوازي”، وبعد استعراض لتاريخ بلاد فارس، دعا التنظيم الايرانيين في طهران وأصفهان وقم وغيرها إلى “مهاجمة الحوزات”، حسب ما ورد في شريط الفيديو.