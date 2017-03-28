النشامى يبحث عن فوز عريض وأداء مقنع أمام كمبوديا

الاصلاح نيوز-

يسعى المنتخب الوطني لكرة القدم، لتحقيق فوز عريض معزز بأداء جيد ومقنع، عندما يلتقي المنتخب الكمبودي عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في مستهل مشوار “النشامى” في منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا 2019 في الإمارات.

ويرنو “النشامى” لتسجيل فوز كبير على المنتخب الكمبودي، لإعلان انطلاقة قوية ومبشرة للمنتخب في التصفيات الآسيوية، إضافة إلى عقد مصالحة مع الشارع الرياضي الباحث عن نتائج واداء أفضل للاعبين في المرحلة المقبلة.

وطلب المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالله المسفر، من لاعبيه ضرورة البحث عن الفوز بنتيجة واداء، مطالبا باحترام الفريق الخصم، ومحذرا من أي تهاون في المباراة التي تشكل انطلاقة للمنتخب الباحث عن الصدارة بامتياز.

اسلوب هجومي وضغط

يدرك المنتخب الوطني أن مرور الوقت دون تسجيل، يمنح منتخب كمبوديا مزيدا من المعنويات للمقاومة والصمود قدر الامكان أمام المد الهجومي الأردني المتوقع، وهذا ما سيكون في حسابات المدير الفني عبدالله المسفر الساعي لتسجيل هدف مبكر يعلن فيه بداية البحث عن فوز كبير.

المنتخب ووفق المباراة الودية الأخيرة أمام هونغ كونغ، يلعب باسلوب هجومي بحت، معتمدا على طريقة 4-2-3-1، من خلال اشراك لاعبين بنزعة هجومية تبدأ من لاعبي الارتكاز بهاء عبدالرحمن وخليل بني عطية اللذين سيشكلان قاعدة الانطلاقات الهجومية من وسط الميدان، مع اعطاء بني عطية ادوارا هجومية أكبر للتقدم لمساندة عدي الصيفي وحمزة الدردور.

وتبرز قوة المنتخب الوطني في الاطراف من خلال تواجد ياسين البخيت في الميسرة ومنذر أبو عمارة في الميمنة، حيث يمتاز هذا الثنائي بالمهارات الفردية التي تمنحهما فرصة التقدم للوصول إلى المرمى الكمبودي بشكل مباشر، أو اقتحام الدفاعات وتهيئة الكرات العرضية للمهاجم حمزة الدردور الذي سيتحرك داخل منطقة الجزاء، ومن خلفه المهاجم عدي الصيفي الذي سيشكل حلقة وصل بين لاعبي الارتكاز وثلاثي الهجوم المتمثل بالبخيت وأبو عمارة والدردور.

ويبرز الدور الهجومي للظهيرين محمد الدميري في الميسرة وياسر الرواشدة في الميمنة، من خلال تقدمهما لتوفير اسناد إضافي للبخيت وأبو عمارة، وبالتالي الدفع بأكبر عدد من لاعبينا نحو الملعب الكمبودي بحثا عن التسجيل.

وشهدت تدريبات المنتخب الأخيرة، تركيز اللاعبين على الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، والتي تهدف إلى عدم منح لاعبي كمبوديا فرصة تدوير الكرة والاستحواذ عليها لوقت طويل، وبالتالي ستكون التعليمات مشددة بضرورة الضغط لاستخلاص الكرة بأسرع وقت من لاعبي كمبوديا، تمهيدا لشن الهجمات من مختلف المحاور.

وفي الجانب الدفاعي، يتولى طارق خطاب وابراهيم الزواهرة مهمة حماية العمق الدفاعي للمنتخب، سعيا لمنع أي لاعب من لاعبي كمبوديا من الوصول لمرمى عامر شفيع الذي سيشكل صمام الأمان للفريق، وبالتالي منح الثقة للاعبين للتقدم بشكل أكبر للجانب الهجومي.

ورغم ضعف المنتخب الخصم، إلا أن المدير الفني للمنتخب ركز في التدريبات، على معالجة الخلل الدفاعي الذي ظهر في مباراة كمبوديا، لا سيما وأن احصائيات المنتخب الضيف تشير إلى تسجيله للأهداف في اغلب المباريات التي لعبها، وبالتالي امتلاكه للرغبة في التسجيل، ما يحتم على دفاعاتنا عدم المبالغة في التقدم خشية من هجمة قد تربك الحسابات.

على الجانب الأخر، يدرك المنتخب الكمبودي فارق الامكانات بينه وبين منتخب النشامى، الأمر الذي سيدفعه للتركيز على الجانب الدفاعي بشكل رئيسي، ومحاولة الاستحواذ على الكرة لأطول وقت، سعيا لقتل اللعب والحماس المتوقع للاعبينا، ومن ثم البحث عن منافذ إلى مرمى شفيع، من خلال هجمة مرتدة أو خطأ دفاعي.

يشار إلى أن قائمة منتخب كمبوديا تضم اللاعبين :هونغ فاي، شي هو لي، زهين بينغ وانغ، يانغ هي جو، فيتسوس بايس، روربيرتو أورلاندو جونيور، شون بونغ لي، يانغ هوانغ، هيليو خوسيه دي سوزا، أليساندرو ليوناردو، جوناثان جاك، جيمس أنتوني، هو ونغ، هونغ لي، نغاي هوي لي، جين كيلاما، مان فاي، نوك هانغ، شون تان، كونغ واي لو، واي ونغ، كايو لي..

المسفر: نسعى لصدارة المجموعة

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالله المسفر، أن فريقه يسعى لصدارة المجموعة بامتياز، مؤكدا في نفس الوقت ضرورة احترام الخصوم لتحقيق الاهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس في فندق الريجنسي، وشهد تأكيد المدرب على جاهزية النشامى لمباراة اليوم.

وأوضح المسفر أن المباراة الودية الأخيرة أمام كمبوديا حققت اهدافها، خاصة من خلال تحقيق نتيجة ايجابية ومعنوية، استعدادا لمباراة اليوم.

وأضاف: “خلال مباراة هونغ كونغ، اختبرنا أكثر من لاعب في عدة مراكز، كما اطمئننا على جاهزية اللاعبين الذين باتوا على أهبة الاستعدادا لتحقيق انطلاقة مثالية في التصفيات”.

اما قائد المنتخب عامر شفيع، فقد أشاد بالاجواء الايجابية التي تسود معسكر المنتخب، مؤكدا استعداد اللاعبين لانطلاقة قوية في التصفيات.

ودعا شفيع الجمهور لمساندة المنتخب من الملعب في مباراة اليوم، مشيدا بدور جمهورنا الذي ساهم بفاعلية في تحقيق النشامى للعديد من الانتصارات على منتخبات قوية.

اما المدير الفني للمنتخب الكمبودي لكرة القدم البرازيلي ليوناردو، فقد كشف عن اطلاعه على قدرات المنتخب الوطني، مشيدا بقدرات لاعبينا خاصة عامر شفيع وعدي الصيفي وياسين البخيت.

وقال: “تسلمت مهمتي قبل 3 اسابيع، واملك فريقا شابا لم يأت إلى عمان للدفاع فقط، مؤكدا تطلعه لتحقيق نتيجة ايجابية”.

تفاصيل البث التلفزيوني

كشف مدير دائرة التسويق والاتصال في اتحاد كرة القدم مهند محادين، أن مباراة المنتخب اليوم أمام كمبوديا، ستبث على قناة “الأردن اليوم”، إضافة إلى نقلها على موقع اتحاد كرة القدم.

وأشار محادين إلى أن قناة رؤيا اعتذرت عن عدم بث المباراة، فيما لم يرسل التلفزيون الأردني “القناة الرياضية” موافقته على بث المباراة.

وقال: “لغاية الآن “عصر يوم أمس” لا يوجد بث للمباراة على القناة الرياضية الأردنية، على أمل أن تتطور الأمور بشكل ايجابي لاحقا”.