-الاصلاح نيوز

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام، الليلة، أن الطريق القادمة من إربد باتجاه عمان قد جرى فتحها وأصبحت آمنة للسير عليها.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام، إنه جرى فتح الطريق القادمة من إربد باتجاه عمان بعد أن تم معالجة الإزاحة التي حدثت لأعمدة الكهرباء، وكانت تشكل خطرا على سلامة مستخدمي الطريق.

وتتواجد في المكان دوريات الامن العام للاشراف على حركة السير.

يشار إلى أن انهياراً لأتربة وصخور حدثت بالقرب من تحويلة إربد عمان في جرش، أدت إلى إزاحة أعمدة الكهرباء، مما شكل خطرا على سلامة مستخدمي الطريق، حيث جرى قطع الطريق القادم من إربد باتجاه عمان، وتحويله عبر جسر النعيمة إلى الزرقاء.

وتواجدت كافة الأجهزة المعنية في المكان للتعامل مع الانهيار، حيث تم إعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن.