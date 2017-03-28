تأسيس الصندوق السعودي الأردني باستثمار يصل إلى 3 مليارات دولار

-الاصلاح نيوز

برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وُقع في قصر الحسينية مساء اليوم الاثنين عقد التأسيس لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة.

وستحقق هذه الشركة الاستثمارية المشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات إلى 3 مليارات دولار (أكثر من 11 مليار ريال سعودي).

وقال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بعد توقيع الاتفاقية، “يسعدنا أن نعلن عن إطلاق شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي لزيادة اطر التعاون الاستثماري المشترك بين المملكتين”، مبينا “أن الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والسياحة في الأردن، إلى جانب ما يمتلكه صندوق الاستثمارات العامة من خبرات استثمارية، ستوفر عوائد مالية طويلة المدى وستمثل فرصة كبيرة لتحقيق منفعة كلا الشعبين السعودي والأردني”.

وأضاف “بالإضافة إلى جهودنا الرامية لتعزيز وتوسيع محفظة استثماراتنا المتنوعة والقوية في المملكة العربية السعودية، فإننا نسعى كذلك لامتلاك محفظة استثمارات ذات تنوع جغرافي أكبر في قطاعات اقتصادية مختلفة وذلك من أجل تنويع مصادر دخل المملكة. وسيكون لتأسيس شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار دور أساسي في مساعدتنا على تحقيق هذه الأهداف”.

ويأتي إعلان هذه الشراكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة والأطراف الأردنية في إطار العمل نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المرتبطة بالصندوق، والتي تتمثل في إيجاد شراكات محلية وعالمية مجدية ماليا وتجاريا، وذلك في سياق جهود الصندوق لدعم رؤية 2030 الهادفة لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وإيراداتها من القطاعات غير النفطية.

وسيعتمد كل قرار من قرارات الاستثمار في الشركة على معايير اقتصادية ومالية محددة تضمن تحقيق العائدات المالية طويلة المدى بما يدعم جهود المملكة العربية السعودية في تنويع اقتصادها.

من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة صباغ، “نعتز في مجموعة البنك العربي بمساهمتنا في كل من شركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار، وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية، المساهمتين في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، والذي يأتي ليجسد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية؛ حيث سيهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار في مشاريع وطنية تنموية وريادية في عدة قطاعات استراتيجية وحيوية، الأمر الذي سيعزز من الجهود الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة “.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك محفظة متنوعة تشتمل على 200 استثمار تقريبا، عشرون منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، وإلى جانب أصوله المدرجة يمتلك صندوق الاستثمارات العامة عددا من استثمارات الأسهم غير المدرجة، والاستثمارات الدولية، والأصول العقارية والقروض والسندات والصكوك.

وبعد انتقال الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي العام الماضي، خضع الصندوق لبرنامج إعادة هيكلة مقسّم إلى مراحل من أجل تطبيق استراتيجية محدثة ومهام جديدة. ويشتمل هذا البرنامج على توسعة فرق الإدارة والاستثمار ومكاتب الخدمات والدعم، وتعزيز قواعد الحوكمة والتعامل مع محفظة متنوعة وتطبيق استراتيجية استثمار منسجمة مع رؤية 2030. وتم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد السعودي.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على بناء محفظة ذات سمعة عالمية من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويقود الجهود الرامية لتنويع مصادر دخل الدولة عبر تحقيق عائدات مالية ضخمة طويلة المدى من استثماراته داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وفيما يتعلق بالشركتين الأردنيتين، تم تأسيس شركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار كشركة مساهمة خاصة من قبل مجموعة من البنوك التجارية الأردنية العاملة في المملكة، وبالتحديد من قبل كل من البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الاهلي الأردني، البنك الأردني الكويتي، بنك الاتحاد، بنك الأردن، بنك القاهرة عمان، بنك المال الأردني، بنك الاستثمار العربي الأردني، البنك التجاري الأردني، بنك سوستيه جنرال/ الأردن، بنك ABC، والبنك الاستثماري، بهدف المساهمة في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين.

كما تم تأسيس شركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية كشركة مساهمة خاصة من قبل مجموعة البنوك الإسلامية العاملة في المملكة، وبالتحديد من قبل البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك الأردن دبي الإسلامي، والهدف الأساسي من تسجيل هذه الشركة هو المساهمة في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة المحدودة إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي .

وتبلغ مساهمة كل من شركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار المساهمة الخاصة وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة العامة 10 بالمئة من رأسمال الشركة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي استقبل في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودية ياسر الرميان والوفد المرافق، بحضور المبعوث الخاص لجلالة الملك الى المملكة العربية السعودية الدكتور باسم عوض الله .

وتم خلال اللقاء البحث في إنشاء شركة الصندوق السعودي الاردني للاستثمار، وهي شركة مشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودية وشركة مجموعة البنوك التجارية الاردنية للاستثمار وشركة البنوك الاسلامية الاردنية للأنشطة الاستثمارية، والمشروعات الاستثمارية التي يمكن ان تسهم في تنفيذها في الاردن في العديد من القطاعات الحيوية.

واكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الانجاز في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الاردني، مبديا استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لنمو هذه الاستثمارات ونجاحها وتذليل اي عقبات قد تواجهها.

ولفت الملقي الى وجود مجموعة من المشروعات الجديدة المهيئة للاستثمار فيها، الأمر الذي من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن وهو الهدف الذي يحتل سلم الأولويات لدى الحكومة في هذه المرحلة.

واستعرض المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة السعودية الأهداف المتوخاة من انشاء الشركة في الاستثمار بالعديد من القطاعات الرئيسية في الأردن وبحجم استثمار يتوقع ان يصل الى نحو 3 مليارات دولار.

وأشار الرميان إلى أن أي مشروع تستثمر به الشركة سيمر بمراحل رئيسية ابتداء من دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط الشمولي وتنفيذ المشروع وتسويقه.