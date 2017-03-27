إغلاق جزئي لتحويلة طريق عمان- إربد عقب انهيار جديد

الاصلاح نيوز-

تسبب انهيار أتربة وصخور بإغلاق تحويلة المرور على طريق إربد عمان أمام حركة السير القادمة باتجاه العاصمة، إذ تم تحويل حركة السير من جسر النعيمة باتجاه الزرقاء.

وقال مصدر أمني إن إغلاق الطريق جزئيا جاء حرصا على سلامة المواطنين، بعدما أثر انهيار أتربة وصخور على عواميد الكهرباء.

ويأتي الانهيار الصخري في التحويلة المقامة على مسافة 250 مترا بمنطقة سيل الزرقاء بعد شهرين تقريبا على فتحها لتسيير حركة المرور على الطريق عقب انهيار جبلي تسبب بإغلاق الطريق الرئيسي.

وكان انهيار جبلي على طريق إربد عمان بمنطقة سيل الزرقاء نهاير شهر كانون الثاني الماضي أدى إلى اغلاق الطريق، دون ان يتسبب بوقوع اصابات، فيما علل جيولوجيون ومهندسون الانهيار لطبيعة تركيبة تربة الجبل المنهار، والتشققات ونزازات المياه، التي أحدثت انزلاقا في طبقات الجبل.

“الغد”