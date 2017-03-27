سلمى حايك: لا أؤمن بحقن البوتوكس

الاصلاح نيوزـ

قالت النجمة سلمى حايك انها لا تؤمن بحقن “البوتوكس، لإنها ترغب في أن تبقى جميلة عندما تصبح في السبعين من عمرها، مشيرة:”أريد من زوجي عندما يراني أن يقول: حسناً، حبيبتي تقدّمت في العمر ولكنها لا تزال جميلة”.

وحايك متزوجة من الملياردير الفرنسي فرنسوا هنري بينو منذ العام 2009 ورزقا بطفلة أطلقا عليها اسم فالنتينا.

وقالت في مقابلة مع مجلة”Dujour”إنّها تنظر للامور بالمنظور البعيد، لافتة إلى انه إذا كان هناك أمر يمكن ان تقوم به لتبدو في حلّة جيدة لا تمانع القيام به.

ولفتت إلى إن التقدم في العمر له فوائده، وقالت “أحياناً مع التقدم في العمر تحصل على أدوار أفضل، أحب أن أؤدي دور الأم وسأكون أكثر حماسة إذا سنحت لي الفرصة لأداء دور الجدة. أمر ممل أن تلعب دور شخصية جذابة لبقية حياتك. اعتقد أنني أطلق النار على نفسي”.