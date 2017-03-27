ليلى إسكندر تكشف حقيقة محاولة ميساء مغربي خطف زوجها منها

الاصلاح نيوزـ

كشفت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها عن أن سبب خلافاتها مع الفنانة ميساء مغربي يعود لمحاولة الأخيرة خطف زوجها منها.

الفنانة اللبنانية نفت صحة هذه الأنباء، حيث قالت، خلال استضافتها ببرنامج “الحلقة الأخيرة”: “زوجي معي وبيعبدني عبادة، وين بدها تسرقه، خلصنا بقى، ما حدا عاد بيسرق زوج حدا، حكي فاضي هيدا”.

وعن السبب الحقيقي لخلافها مع ميساء، قالت: “اتفقت مع ميساء اننا نعمل معا فيديو كليب بسويسرا، وصل الكليب على بيتي بعد سنة ونصف، فنزلت أنا كليب ناني للأغنية فرفعت عليا دعوى قضائية بالإمارات وربحت أنا القضية”.

وكانت ليلى إسكندر قد أثارت حالة جدل كبيرة مؤخرا بعد تصريحاته الجريئة حول العلاقة الحميمة بينها وبين زوجها السعودي يعقوب الفرحان، حيث قالت خلال استضافتها مع زوجها في برنامج “كلام نواعم”: «إنها تتحدث مع زوجها باستمرار عن العلاقة الحميمة، وأنه إذ مر 3 ايام من دون علاقة حميمة مع زوجها فذلك يعني أن هناك مشكلة في العلاقة الزوجية”.