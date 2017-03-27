الراقصة سما المصري تقدم برنامجاً دينياً في رمضان

الاصلاح نيوزـ

أثار إعلان الراقصة سما المصري اتفاقها مع إحدى الفضائيات على تقديم برنامج ديني في شهر رمضان المقبل يتناول عقوق الوالدين، استياء شعبيا و”أزهريا” في مصر.

وأكدت الراقصة صحة الخبر معلنة أنها ستكشف عن التفاصيل قريبا وأنها ستستضيف في برنامجها المقبل دعاة و رجال دين ليتحدثوا عن الوالدين والبر بهم وعقوبة العاقين لهم.

وأقرّت سما المصري بوجود مشكلة تعترض تقديمها للبرنامج وهي أن القناه تريد ظهورها بالحجاب وهي ترفض ذلك لأنها ليست محجبة، لكنها تفكر في ارتداء “إيشارب”.

وأوضحت سما المصري لموقع “العربية.نت” أنها رفضت ارتداء الحجاب خلال البرنامج حتى لا تبدو “كاذبة أو غير مقنعة”، مضيفة أنها وقّعت العقد الخاص بالبرنامج الذي سيكون “اجتماعيا ودينيا”.

وأشارت سما إلى أن القناة التي ستقدم البرنامج على شاشتها “من كبريات الفضائيات في مصر وتحمل التصنيف الأول ضمن أكبر القنوات المصرية”، حسب تعبيرها لكنها أكدت أنها لا تستطيع الآن كشف اسمها.

وأبدى علماء دين اعتراضهم على تقديم سما المصري، برنامج بصبغة دينية.

وقال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء، إن هذا الأمر لا يجوز شرعًا، مضيفًا: “لكل مجال متخصصون، وبالمثل القرآن والعلوم الشرعية، فلا يجوز أن تقدم راقصة برنامج ديني تتحدث فيه عن حقوق الوالدين؛ لعدم تأهيلها شرعا وعلما”.

وأشار إلى أنه يتعين على الجميع عدم التطرق لمجالات الدين سواء للفتوى أو صدارة البرامج الدينية، إلا من توافرت فيه الشروط والتحصيل العلمي والشرعي؛ حتى يستطيع أن ينفع المجتمع بآراء علمية مستنيرة.