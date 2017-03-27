الفيصلي والوحدات يلتقيان لتنسيق المواقف ونبذ التعصب في الملاعب

الاصلاح نيوز-

تجتمع عند الساعة السابعة من مساء اليوم في مقر النادي الفيصلي، الهيئتان الإداريتان لناديي الوحدات والفيصلي، في ضوء المبادرة التي اطلقها الفيصلي نحو شقيقه الوحدات، وبمبادرة من رئيس النادي الفيصلي سلطان العدوان، لتنسيق المواقف فيما يخص بعض الجماهير التي تخرج عن النص خلال منافسات بطولات اتحاد كرة القدم، وتأكيدا على عمق العلاقة التي تربط الناديين الشقيقين في كافة المجالات الرياضية وغيرها.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور بمنتهى الشفافية والمسؤولية، تعزيزا لمفاهيم الوحدة الوطنية جراء بعض الممارسات والهتافات من بعض جماهير الناديين، وسيشهد الاجتماع بحث عدد من القضايا التي تهم الناديين.

ورحب نائب رئيس النادي الفيصلي والناطق الإعلامي بكر العدوان، بالاخوة في إدارة الوحدات في بيتهم وبين أهلهم، وقال في حديث لـ “الغد”، إن المبادرة التي اطلقها رئيس النادي سلطان العدوان، لإيمانه بأهمية التقارب وتوطيد العلاقات بين الناديين سواء بين الهيئات الإدارية أو الهيئات العامة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على تطور الكرة الأردنية، وصولا إلى تشجيع مثالي.

وقال العدوان أن الاجتماع سيؤكد على “نبذ كل ما يؤثر على التشجيع المثالي في الملاعب الأردنية، وما يؤثر على علاقات الناديين، ما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن”.

وبيّن أن الاجتماع يسعى أيضا، إلى إبعاد كل من يسيء للكرة الأردنية عن المدرجات ومحاسبته. واضاف العدوان اننا نعيش في بلد الهاشميين أسرة واحدة، وبيّن حرص الهاشميين على بناء المجتمع الحضاري وإرساء مبادئ المحبة والإخاء بين الجميع.

واثنى العدوان على جهود سمو الأمير علي بن الحسين في تطوير الكرة الأردنية، وحرصه على نظافة الملاعب الأردنية من التعصب الأعمى. واستذكر جهود سموه في دعم الرياضة الأردنية عامة وكرة القدم خاصة في كافة المحافل العالمية.

وأشاد العدوان بما تقدمه الأجهزة الأمنية لاجتثاث الفئة المندسة على عادات وتقاليد المجتمع الأردني الواحد.

من جانبه ثمن نادي الوحدات دعوة النادي الفيصلي للاجتماع، لتنسيق المواقف حيال تجاوزات بعض أفراد الجماهير المتعصبين من كلا الطرفين.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الوحدات عوض الأسمر:” ناقش مجلس الإدارة في جلسته مؤخرا برئاسة نائب الرئيس د.بشار الحوامدة، كتاب النادي الفيصلي المتضمن دعوة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات وأعضاء رابطة المشجعين بمقر النادي الفيصلي، وتقرر الموافقة على قبول الدعوة التي تأتي في إطار التعاون بين الناديين وتنسيق المواقف وتوطيد العلاقة التاريخية التي تربط الناديين الشقيقين”.