‘‘النشامى‘‘ يضع لمساته الأخيرة استعدادا لمواجهة كمبوديا غدا

الاصلاح نيوز –

يضع المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم د. عبدالله المسفر اليوم، اللمسات الأخيرة على تشكيلة “النشامى” التي ستواجه منتخب كمبوديا عند السادسة مساء يوم غد، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في مستهل مشوار المنتخبين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات الإمارات 2019.

ويقود المسفر التدريب الأخير للمنتخب الذي يبدأ عند الرابعة والنصف مساء اليوم على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، قبيل مواجهة كمبوديا، حيث يتركز التدريب على تطبيق الجوانب الهجومية، مع العمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت أمام هونغ كونغ، سيما وأن متابعة المسفر للمنتخب الكمبودي في المباريات الأخيرة، دفعت المدرب للتأكيد للاعبيه على قوة الفريق الخصم هجوميا.

وشهد صباح يوم أمس تحليلا مفصلا للمنتخب الكمبودي، بحضور اللاعبين الذين شاهدوا مقاطع من مباريات المنتخب الكمبودي الأخيرة. وطلب المسفر من لاعبيه متابعة مسيرة المنتخب الضيف في الفترة الأخيرة والتي تعطي مؤشرا على امتلاك الكمبوديين لنزعة هجومية.

واستعرض المسفر أمام لاعبيه نتائج المنتخب الكمبودي الأخيرة، والتي تمثلت في الخسارة أمام السعودية 2-7، وأمام الهندي 2-3 و3 هزائم في بطولة الآسيان سجل خلالها الكمبوديون أهدافا عديدة، حيث أشار الجهاز الفني أن نتائج المنتخب الكمبودي ورغم الخسائر، نجح في التسجيل، ما يتطلب من اللاعبين أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار. وخصص المدير الفني تدريب يوم أمس، لتطبيق الأسلوب الهجومي الذي سينتهجه اللاعبون في مباراة يوم غد، من خلال التركيز الهجومي من مختلف المحاور والعمل على سرعة استخلاص الكرة من الكمبوديين، مع تنبيه المدافعين على خطورة الفريق الضيف، ما يجبر لاعبي الوسط والدفاع الضغط على لاعبي كمبوديا لمنعهم من التحرك السهل.

وأكد مدير الجهاز الفني أمام لاعبيه على ضرورة احترام الفريق الخصم، كخطوة أولى في طريق تحقيق الفوز على الفريق الضيف، ومن ثم ضمان انطلاقة ايجابية ومتميزة نتيجة وأداء، بانتظار المباراة التالية أمام منتخب فيتنام خلال حزيران “يونيو” المقبل.

يشار أن المنتخب الوطني لعب بأسلوب هجومي في مباراة هونغ معتمدا على طريقة 4-2-3-1، من خلال تواجد طارق خطاب وإبراهيم الزواهرة ومحمد الدميري وياسر الرواشدة في الخط الخلفي، مع الاعتماد على خليل بني عطية وبهاء عبدالرحمن في مهمة صناعة الألعاب، فيما لعب ياسين البخيت في الميسرة ومنذر أبو عمارة في الميمنة، وشارك عدي الصيفي خلف المهاجم حمزة الدردور.

الفريق الكمبودي يختتم تدريباته اليوم

يختتم المنتخب الكمبودي تدريباته اليوم، بإجراء التمرين الأخير عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وسيخصص التدريب للتأقلم على أرضية الملعب، مع تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ستكون شعار الفريق الضيف في مباراة يوم غد.

وأعلن المنتخب الوطني أن المدير الفني عبدالله المسفر سيخصص 15 دقيقة في بداية التمرين للحديث مع رجال الإعلام والاجابة على تساؤلاتهم، قبل أن يعود لإغلاق التمرين.

المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني اليوم

يشهد فندق الريجنسي اليوم، عقد المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني للمباراة.

وتبدأ فعاليات الاجتماع الفني عند الساعة الحادية عشرة صباحا، بحضور ممثلين عن المنتخبين وحكام ومراقبي المباراة، ومسؤولي الملعب، فيما يبدأ المؤتمر الصحفي للمدربين عند الثانية عشرة، بمشاركة قائد كل منتخب.

ويقود مباراة يوم غد طاقم حكام من قيرغيزستان، ومراقب من الصين، بينما يتولى يمني مراقبة الحكام.

جوائز للجمهور و”فيديو” للاعبين لتشجيع الحضور

أطلق اتحاد كرة القدم، حملة “التحدي عشق النشامى”، تهدف إلى تحفيز الجمهور لحضور مباريات المنتخب على مدار التصفيات، وصولا على نهائيات آسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة.

وأطلق الاتحاد “فيديو” يتحدث فيه -سفير فترة التجمع الحالية- عامر شفيع، يؤكد فيه استعداد المنتخب، ويحث الجمهور على التواجد في المدرجات لتشجيع النشامى.

وأعلن مدير التسويق والاتصال في اتحاد الكرة مهند محادين، أن كل مرحلة تجمع للمنتخب، ستشهد اختيار أحد اللاعبين ليكون سفيرا لتلك الفترة، مؤكدا اختيار شفيع ليكون سفير هذه المرحلة.

وكشف محادين عن تخصيص جوائز من مجموعة المناصير وشركة هونداي للجمهور الحاضر لمباراة المنتخب أمام كمبوديا، مشيرا إلى أن الكاميرا ستستعرض الحضور الجماهيري وتختار الفائزين في المباراة.

وأكد محادين وجوب الوقوف خلف المنتخب الذي يعتبر جزءا من هويتنا، ولا بد من مساندته ودعمه ومؤازرته لتحقيق أفضل النتائج.

وفيما يتعلق بأسعار تذاكر مباراة المنتخب أمام كمبوديا، أوضح مدير دائرة التسويق والاتصال أنه تم تحديد الأسعار على النحو التالي: 5 دنانير للدرجة الأولى، 3 دنانير للدرجة الثانية، ديناران للدرجة الثالثة.

FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment