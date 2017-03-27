الأمير علي : الكرة النسوية في تطور مستمر ونتطلع للبناء على المكتسبات

الاصلاح نيوز-

جدد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، ثقته بلاعبات المنتخب الوطني النسوي، وقدرتهن على الظهور بالمستوى المأمول في تصفيات كأس اسيا التي ستقام في طاجيكستان في الفترة من 3-12 الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل العشاء الذي اقامه الاتحاد امس الاول لوفد المنتخب الذي سيغادر الى طاجيكستان بعد غد الاربعاء، للمشاركة في التصفيات حيث تستضيف الاردن نهائياتها عام 2018.

ولفت سموه الى أن الكرة النسوية في تطور مستمر «نتطلع للبناء على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وسنوفر كل الدعم للمضي قدماً في طموحاتنا المتجهة نحو بلوغ مراتب متميزة على المستويين الآسيوي والدولي».

واستمع سموه الى لاعبات المنتخب، واطلع بحضور الامين العام للاتحاد سيزار صوبر على تفاصيل مسيرة التحضير للمشاركة بالتصفيات وطالب اللاعبات ببذل قصارى الجهد لتحقيق النتائج التي تتماشى والطموحات وفق موقع الاتحاد.

الى ذلك، وجهت رنا الحسيني رئيسة الوفد المشارك في التصفيات ورئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد الشكر الى سمو الأمير علي لدعمه ورعايته المتواصلة للكرة النسوية، وأكدت على جاهزية المنتخب للمشاركة بالتصفيات الآسيوية التي تندرج في اطار الاعداد للنهائيات الآسيوية التي ستقام في الاردن العام المقبل.

من جانبه أكد المدير الفني للمنتخب ماهر ابو هنطش أن رعاية واهتمام سموه بالكرة النسوية ومتابعته للتفاصيل كافة يشكل دفعة معنوية كبيرة لدى الجهازين الفني والاداري ولـ اللاعبات، لافتاً الى أن المنتخب سيبذل كل الجهد لتحقيق النتائج المرجوة.

من جهة اخرى اعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني ماهر ابو هنطش قائمة ضمت 23 لاعبة، للمشاركة في التصفيات، وضمت القائمة اللاعبات: شيرين الشلبي، ملك شنك، رند البستنجي، انفال الصوفي، هيا خليل، هبة فخر الدين، اية المجالي، ياسمين خير، نور زوقش، رند جودت، تسنيم ابو الرب، انشراح حياصات، شروق الشاذلي، لانا فراس، لما العمري، لونا المصري، شهيناز جبرين، مي سويلم، ستيفاني النبر، لونا المومني، هناء الكوشة، عبير النهار، ميساء جبارة.

ويشرف على المنتخب بالاضافة الى أبو هنطش، مساعدة المدرب سوسن الحساسين، الادارية نسرين الخزاعلة، مدرب الحراس سمير رحال، المسؤول الاعلامي أحمد أبوزيد، الطبيب جمعة ابو ذياب، المعالجة سجى ابا زيد، المعالجة سندس المصري ومسؤول اللوازم ماهر عبد الهادي.

ويفتتح المنتخب مشواره في التصفيات بمواجهة البحرين 3 نيسان المقبل، ويلاقي الامارات في 5 نيسان، ثم العراق 7 نيسان، وطاجيكستان 10 نيسان، ويختتم مشواره في التصفيات بمواجهة الفلبين 12 نيسان.

وكان المنتخب ضمن تأهله مسبقاً الى نهائيات اسيا 2018 كونه البلد المستضيف للبطولة، الا ان الجهاز الفني ارتأى المشاركة في التصفيات لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتكمن أهمية النهائيات الآسيوية كونها مؤهلة الى مونديال السيدات.