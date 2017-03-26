أبو الغيط: قمة البحر الميت هي الأكبر “تمثيلا”

الاصلاح نيوز-

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، إن قمة البحر الميت في الأردن ستشهد أكبر تمثيل من قبل زعماء العرب، ويقدر عدد المشاركين 17 أو 18 زعيم.

وأضاف أبو الغيط أن ‘القمة ستكون فرصة للتشاور بين القادة وتجاوز الخلافات وبناء جسور التعاون المشترك’ وعزا ذلك لمعلومات وصلته مؤخرا.

أما عن الوضع في سوريا فقال أبو الغيط إنه ‘معقد للغاية ويصعب على الأمين العام اتخاذ أي خطوة دون توافق عربي’، متمنيا أن ‘يتم تجاوز الأمر في القريب العاجل، ويتم علاج الأزمة السورية وتعود دمشق مجددا للجامعة العربية وتسهم في العمل العربي المشترك’.

وكان الأمين العام قد كشف لوسائل الإعلام أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطرح مبادرة سلام جديدة مع إسرائيل، خلال القمة التي ستعقد الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وأكد أبو الغيط أنه ‘في ظل التعنت الإسرائيلي والتوسع في الاستيطان وتراجع المساندة الدولية لحل الدولتين، فإن السلطة الفلسطينية سوف تطرح آليات جديدة للتعامل مع القضية، وكيفية الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة’.

“سكاي نيوز”