الضريبة تدعو لتسليم المعلومات تجنباً للغرامة

الاصلاح نيوز-

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى ضرورة تسليم قرص مدمج (سي دي) يحتوي المعلومات المتعلقة بأنشطة اعمالهم عن السنة المالية 2016، مع إقرار ضريبة الدخل عن العام قبل 30 نيسان المقبل، تجنبا لتعرضهم للغرامة التعويضية

وقالت الضريبة في بيان أصدرته اليوم الأحد إن المعلومات المطلوب إدراجها في القرص المدمج يجب أن تتضمن أسماء جميع الأشخاص الموظفين العاملين لدي المكلف من أربعة مقاطع وأرقامهم الوطنية ورقم جواز السفر لغير الأردنيين منهم، ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات.

كما تتضمن البيانات أسماء الموردين والبائعين والمشترين للسلع والخدمات والمتعهدين والمقاولين الذين تم التعامل معهم خلال عام 2016، من أربعة مقاطع للأشخاص الطبيعيين وحسب شهادة التسجيل للأشخاص الاعتباريين، وأرقامهم الوطنية ورقم جواز السفر لغير الأردنيين منهم وعناوينهم الكاملة والمبالغ المترتبة لهم أو عليهم.

ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة سرعة تقديم المعلومات تجنبا لتعرضهم لغرامة بواقع 500 دينار حسب نص الفقرة (د) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 .